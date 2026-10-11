पीएम आज चेन्नई को देंगे 13 हजार करोड़ की सौगात: मेट्रो फेज-2 का करेंगे उद्घाटन; एक दिन पहले पहुंचे राहुल गांधी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चेन्नई को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वह चेन्नई मेट्रो के फेज-2 के तहत 4,900 करोड़ रुपये की लागत से बने पूनमल्ली-वडापलानी खंड का उद्घाटन करेंगे। पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा, ऐतिहासिक जलकंदेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे और आईआईटी मद्रास के ब्रेन सेंटर का अवलोकन करेंगे।