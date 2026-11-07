रिजिजू की सलाह: 'वाजपेयी, आडवाणी जैसे परिपक्व नेता प्रतिपक्ष बनें राहुल'; और क्या बोले संसदीय कार्य मंत्री?

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) की तरह काम करना चाहिए।