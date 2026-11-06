नासिक टीसीएस केस में इम्तियाज जलील मुख्य आरोपी?: मंत्री संजय शिरसाट बोले- जाएंगे जेल, कॉल रिकॉर्ड पर किया दावा

महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कार्यालय में कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। शिवसेना नेता और राज्य के मंत्री संजय शिरसाट ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया है। उन्होंने दावा किया कि जांच में जलील के कॉल रिकॉर्ड और आवाज के नमूने मेल खा रहे हैं। शिरसाट ने यहां तक कहा कि जलील को जेल जाना पड़ेगा। दूसरी ओर, जलील ने माना है कि उन्हें इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी नहीं होने की बात कही है।

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नासिक टीसीएस कार्यालय में कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ।

निदा खान पर कर्मचारियों को व्हाट्सऐप समूह में निशाना बनाने और धार्मिक गतिविधियों के लिए दबाव डालने के आरोप हैं।

छत्रपति संभाजीनगर से एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को निदा खान को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

संजय शिरसाट ने इम्तियाज जलील को मुख्य आरोपी बताते हुए उनके कॉल रिकॉर्ड और आवाज के नमूनों के मेल खाने का दावा किया।

जलील ने कहा कि उन्हें सह-आरोपी बनाया गया है, लेकिन आरोपों की जानकारी नहीं है।

शिरसाट ने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और पुलिस जांच कर रही है।

शिरसाट ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नासिक पुलिस ने जलील को मामले में आरोपी बनाया है और सरकार इस प्रकरण को गंभीरता से ले रही है। मंत्री के मुताबिक, जांच एजेंसियां उसी गंभीरता से जांच कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जलील के कॉल रिकॉर्ड और आवाज के नमूने जांच में मेल खा रहे हैं। शिरसाट ने यह भी आरोप लगाया कि मामले की मुख्य आरोपी बताई जा रही निदा खान को छिपाने में जलील की भूमिका थी। हालांकि, ये दावे मंत्री ने किए हैं। जलील ने अपनी प्रतिक्रिया में खुद को सह-आरोपी बनाए जाने की बात कही है, लेकिन आरोपों को लेकर अनभिज्ञता जताई है।शिरसाट ने दावा किया कि छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल इस पूरे मामले में केवल एक मोहरा था। मंत्री के मुताबिक, निदा खान करीब 35 दिनों तक अपने रिश्तेदारों के यहां रही थीं और यह सब जलील के आदेश पर हुआ। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पहले से योजना थी। शिरसाट ने जलील को इस मामले का मुख्य आरोपी बताते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया है और जांच में उनके खिलाफ मिले सबूतों को गंभीरता से देखा जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि जलील को जेल जाना पड़ेगा। हालांकि, शिरसाट ने अपने बयान में जांच से जुड़े कॉल रिकॉर्ड और आवाज के नमूनों के मिलान का दावा किया, लेकिन इनकी विस्तृत रिपोर्ट या जांच के नतीजे का ब्योरा नहीं दिया।जलील ने शिरसाट के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया है, लेकिन कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उनके खिलाफ कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। मंत्री के जेल जाने वाले बयान पर जलील ने तंज कसते हुए कहा कि अगर अभिभावक मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने शिरसाट से सवाल किया कि वह उनसे पहले जेल जाएंगे या बाद में। जलील ने दावा किया कि उन्होंने शिरसाट के खिलाफ काफी सबूत दिए हैं। इस तरह दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मामला और तेज हो गया है।इस मामले में निदा खान पर आरोप है कि वह नासिक स्थित TCS कार्यालय में काम करती थीं और उन्होंने एक व्हाट्सऐप समूह के जरिये कर्मचारियों को निशाना बनाया। प्राथमिकी के मुताबिक, उन्होंने कुछ कर्मचारियों पर नमाज पढ़ने और मांसाहारी भोजन करने का दबाव बनाया। महिला कर्मचारियों को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने और व्यवहार करने की सलाह देने का आरोप भी लगाया गया है। मामला कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है। इन आरोपों की जांच की जा रही है। उपलब्ध जानकारी में निदा खान पर लगे आरोपों को लेकर अदालत का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बताया गया है।



टीसीएस ने मामले पर क्या रुख अपनाया है?

टीसीएस ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कंपनी किसी भी तरह के उत्पीड़न या दबाव के प्रति लंबे समय से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। कंपनी ने यह भी बताया था कि नासिक कार्यालय में कथित यौन उत्पीड़न में शामिल बताए गए कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अब पुलिस की जांच के साथ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। एक ओर मंत्री शिरसाट जलील की भूमिका पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर जलील ने शिरसाट को ही चुनौती दी है। फिलहाल, आरोपों की सच्चाई और जलील की भूमिका जांच के नतीजों तथा आगे की कानूनी कार्रवाई से स्पष्ट होगी।