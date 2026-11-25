चीनी सैटेलाइट पर सवाल: सरकार बोली- हर गतिविधि पर हमारी नजर, सुरक्षा के लिए उठा रहे जरूरी कदम
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 25 Nov 2026 06:23 PM IST
सार
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीनी सैटेलाइट निगरानी की रिपोर्टों पर कहा कि भारत सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में भारत-चीन सैन्य कमांडरों की बैठक, विदेश मंत्री की रूसी समकक्ष से फोन पर हुई बातचीत और जन्मस्थान में गड़बड़ी के चलते सौरव दास को जारी किए गए पासपोर्ट नोटिस की भी जानकारी दी। उन्होंने और क्या-क्या कहा? जानिए...
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विस्तार
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन की ओर से कथित तौर पर सैटेलाइट से निगरानी किए जाने संबंधी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर कई खबरें देखी हैं और भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तरफ से सभी आवश्यक कदम उठाता है। दरअसल, उनसे पहलगाम हमले से पहले चीनी सैटेलाइट से निगरानी किए जाने से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे।
सुरक्षा गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर: जायसवाल
रणधीर जायसवाल ने साफ-साफ कहा कि भारत ऐसी सभी घटनाओं और गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। उन्होंने कहा, 'हमने भी इस विषय पर कई रिपोर्टें देखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऐसी सभी घटनाओं और गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और सुरक्षा के नजरिए से हमारी ओर से जो भी कदम जरूरी होते हैं, उन्हें उठाते हैं।'
एलएसी और सीमा प्रबंधन पर सैन्य वार्ता जारी: जायसवाल
भारत और चीन के बीच चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद जारी रखे हुए हैं। हाल ही में दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पूर्वी क्षेत्र में बैठक की। इस बैठक में सीमा के बेहतर प्रबंधन और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
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रूस के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर संवाद
रणधीर जायसवाल ने भारत और रूस के बीच हालिया कूटनीतिक संपर्कों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत की है। पिछले कुछ हफ्तों में रूसी पक्ष के साथ कई स्तरों पर संवाद हुआ है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य, बहुपक्षीय व क्षेत्रीय मामलों और दुनिया में चल रहे संघर्षों पर अपने विचार साझा किए।
सौरव दास को पासपोर्ट मामले में कारण बताओ नोटिस
वहीं, रणधीर जायसवाल ने सौरव दास मामले में भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आवेदन के लिए आवेदक को सही जानकारी देना अनिवार्य है। यदि किसी भी स्तर पर तथ्यों को छिपाने या गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो आवेदक को स्पष्टीकरण मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।
उन्होंने बताया कि संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर 2026 को सौरव दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे उनके जन्मस्थान के संबंध में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है और जवाब दाखिल करने तक पासपोर्ट का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।
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सुरक्षा गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर: जायसवाल
रणधीर जायसवाल ने साफ-साफ कहा कि भारत ऐसी सभी घटनाओं और गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। उन्होंने कहा, 'हमने भी इस विषय पर कई रिपोर्टें देखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऐसी सभी घटनाओं और गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और सुरक्षा के नजरिए से हमारी ओर से जो भी कदम जरूरी होते हैं, उन्हें उठाते हैं।'
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एलएसी और सीमा प्रबंधन पर सैन्य वार्ता जारी: जायसवाल
भारत और चीन के बीच चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद जारी रखे हुए हैं। हाल ही में दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पूर्वी क्षेत्र में बैठक की। इस बैठक में सीमा के बेहतर प्रबंधन और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है।
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रूस के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर संवाद
रणधीर जायसवाल ने भारत और रूस के बीच हालिया कूटनीतिक संपर्कों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत की है। पिछले कुछ हफ्तों में रूसी पक्ष के साथ कई स्तरों पर संवाद हुआ है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य, बहुपक्षीय व क्षेत्रीय मामलों और दुनिया में चल रहे संघर्षों पर अपने विचार साझा किए।
सौरव दास को पासपोर्ट मामले में कारण बताओ नोटिस
वहीं, रणधीर जायसवाल ने सौरव दास मामले में भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आवेदन के लिए आवेदक को सही जानकारी देना अनिवार्य है। यदि किसी भी स्तर पर तथ्यों को छिपाने या गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो आवेदक को स्पष्टीकरण मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।
उन्होंने बताया कि संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर 2026 को सौरव दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे उनके जन्मस्थान के संबंध में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है और जवाब दाखिल करने तक पासपोर्ट का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।