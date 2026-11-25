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रणधीर जायसवाल ने साफ-साफ कहा कि भारत ऐसी सभी घटनाओं और गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। उन्होंने कहा, 'हमने भी इस विषय पर कई रिपोर्टें देखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऐसी सभी घटनाओं और गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं और सुरक्षा के नजरिए से हमारी ओर से जो भी कदम जरूरी होते हैं, उन्हें उठाते हैं।'भारत और चीन के बीच चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देश कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद जारी रखे हुए हैं। हाल ही में दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पूर्वी क्षेत्र में बैठक की। इस बैठक में सीमा के बेहतर प्रबंधन और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जायसवाल ने कहा कि इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है।रणधीर जायसवाल ने भारत और रूस के बीच हालिया कूटनीतिक संपर्कों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत की है। पिछले कुछ हफ्तों में रूसी पक्ष के साथ कई स्तरों पर संवाद हुआ है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य, बहुपक्षीय व क्षेत्रीय मामलों और दुनिया में चल रहे संघर्षों पर अपने विचार साझा किए।वहीं, रणधीर जायसवाल ने सौरव दास मामले में भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आवेदन के लिए आवेदक को सही जानकारी देना अनिवार्य है। यदि किसी भी स्तर पर तथ्यों को छिपाने या गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो आवेदक को स्पष्टीकरण मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।उन्होंने बताया कि संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर 2026 को सौरव दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे उनके जन्मस्थान के संबंध में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है और जवाब दाखिल करने तक पासपोर्ट का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।