मणिपुर में फिर हिंसा: कुकी महिला की मौत; कांगपोकपी में 48 घंटे का बंद, सुरक्षा बलों को हटाने की मांग क्यों?

मणिपुर में हिंसा की घटनाएं एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में एक कुकी महिला की मौत हो गई, जबकि दो पुरुष घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। एक कुकी संगठन ने इसके विरोध में कांगपोकपी जिले में 48 घंटे के पूर्ण बंद का एलान किया है। संगठन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिले से सभी सुरक्षा बलों को हटाने की मांग की है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

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मणिपुर के उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने महिला की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मानव गरिमा के खिलाफ गंभीर हिंसक घटना बताते हुए निष्पक्ष और जल्द जांच कराने की मांग की। पुलिस ने बताया कि इलाके में सीआरपीएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स समेत अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

आसपास के गांवों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हिंसा आगे न फैले। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। सेनापति जिले के ओनामे ताफू गांव में भी तलाशी अभियान चलाया गया। वहां ज्यादातर महिलाओं समेत स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को गांव की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश की।

अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कांगपोकपी जिले के ताफू कुकी गांव के पास और पड़ोसी सेनापति जिले के कैलेंगजांग इलाके के बीच दो विरोधी उग्रवादी समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। इसी दौरान ताफू कुकी गांव की रहने वाली 42 वर्षीय के. चोंगलोई पास के खेत में काम कर रही थीं। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। जब उनका शव मिला, तब उनके हाथ में दरांती थी। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों ने शव को बरामद किया। गोलीबारी में एस. डेविड चोंगलोई (34) और लमखोचोन चोंगलोई (46) भी घायल हुए। दोनों को कांगपोकपी जिले के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।घटना के बाद कांगपोकपी स्थित कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सीओटीयू) ने जिले में 48 घंटे के पूर्ण बंद का एलान किया। संगठन ने राज्य सरकार से कांगपोकपी जिले से केंद्रीय और राज्य के सभी सुरक्षा बलों को हटाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि सुरक्षा बल नागरिकों की जान बचाने में नाकाम रहे हैं। सीओटीयू के एक पदाधिकारी ने विशेष रूप से सेनापति जिले के पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में काम करने वाले सुरक्षा बलों को हटाने की मांग की। संगठन का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के कारण आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बंद के दौरान शिक्षा, चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है।



पहले दो कुकी युवकों की हत्या के बाद भी क्यों बढ़ा था तनाव?

कांगपोकपी में यह घटना ऐसे समय हुई है, जब सीओटीयू पहले से ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संगठन ने हाल में ताफू कुकी गांव के दो कुकी-जो नागरिकों के अपहरण और हत्या के मामले में कार्रवाई को असंतोषजनक बताया था। दोनों युवक 28 अक्तूबर को गांव के आसपास से लापता हुए थे और एक नवंबर को पड़ोसी सेनापति जिले में उनके शव मिले थे। इसके बाद संगठन ने जिले में बंद बुलाया था। सीओटीयू की मांग है कि ताफू कुकी गांव को सेनापति जिला पुलिस थाने के बजाय कांगपोकपी जिला पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। मणिपुर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक लहरी दोरजी ल्हातू ने मंगलवार को बताया था कि राज्य सरकार इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने पर विचार कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव अंतिम चरण में है और आदेश का इंतजार है। मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने मंगलवार को गांव पहुंचकर मृत युवकों के परिवारों से मुलाकात की थी और उन्हें सरकार की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिया था।

मणिपुर हिंसा से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम क्या?

12 नवंबर: कांगपोकपी में गोलीबारी में 42 वर्षीय कुकी महिला के. चोंगलोई की मौत हुई और दो पुरुष घायल हुए।

कांगपोकपी में गोलीबारी में 42 वर्षीय कुकी महिला के. चोंगलोई की मौत हुई और दो पुरुष घायल हुए। 48 घंटे का बंद: सीओटीयू ने कांगपोकपी जिले में पूर्ण बंद बुलाया। शिक्षा, चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई।

सीओटीयू ने कांगपोकपी जिले में पूर्ण बंद बुलाया। शिक्षा, चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई। 28 अक्तूबर: ताफू कुकी गांव के पास से दो कुकी युवक लापता हुए।

ताफू कुकी गांव के पास से दो कुकी युवक लापता हुए। 1 नवंबर: दोनों युवकों के शव पड़ोसी सेनापति जिले में मिले।

दोनों युवकों के शव पड़ोसी सेनापति जिले में मिले। एनआईए जांच: राज्य सरकार युवकों की हत्या का मामला एनआईए को सौंपने पर विचार कर रही है।

राज्य सरकार युवकों की हत्या का मामला एनआईए को सौंपने पर विचार कर रही है। उखरुल में गोलीबारी: धान काट रहे किसानों पर गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ।

उखरुल जिले में भी किसानों पर हुई गोलीबारी, क्या है ताजा स्थिति?