राजनीति: पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज, पूछा- सत्ता में रहते लोकतंत्र की याद क्यों नहीं आई?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में रहते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026 को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने सत्ता गंवाने के बाद भी 'अधिकार के नशे' में रहने वालों के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने उनके वर्तमान लोकतंत्र और सहिष्णुता के दावों की तुलना उनके सत्ता में रहते हुए किए गए कार्यों से की।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग अब संविधान को अपनी जेब से निकालते हैं। लेकिन जब वे सत्ता में थे, तब उनके कार्य अलग थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए एक घटना का जिक्र किया। गुजरात को एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बनी संस्था ने अर्थव्यवस्था रैंकिंग में पहला स्थान दिया था। दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग इस सम्मान को पचा नहीं पाए थे। उन्होंने शोधकर्ताओं को रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले मंजूरी लेने का निर्देश दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि यह तब की सच्चाई थी और आज वही लोग उपदेश दे रहे हैं।प्रधानमंत्री ने डीजल की कीमतों में वृद्धि को सीमित करने के सरकार के निर्णय पर प्रकाश डाला। सरकार ने डीजल की कीमत केवल 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई। जबकि 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि आवश्यक थी। सरकार ने 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद वहन किया। पड़ोसी देशों में इसी अवधि में डीजल के दाम 40 से 50 फीसदी बढ़े थे। भारत में यह वृद्धि नहीं होने दी गई। सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद किसानों को महंगाई की मार महसूस नहीं होने दी गई।प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे संवेदनशील निर्णय किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने से प्रेरित होते हैं। 'नागरिक देवो भव' की भावना भी इन फैसलों का मार्गदर्शन करती है। मोदी ने किसानों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भविष्य बनाना है जहां किसान समृद्ध हों। गांव फल-फूल रहे हों और खेती आधुनिक तथा लाभदायक हो। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन की चर्चाएं देश के लिए फायदेमंद साबित होंगी।

सरकार ने किसानों के लिए उठाया डीजल दाम का बोझ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष ने कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए थे। यह 70 डॉलर से 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। सरकार ने किसानों को बचाने के लिए डीजल मूल्य वृद्धि का बड़ा बोझ खुद वहन किया। उन्होंने बताया कि डीजल की कीमत में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि आवश्यक थी। लेकिन सरकार ने केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। शेष 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया। पड़ोसी देशों में डीजल के दाम 40 से 50 फीसदी बढ़ गए थे। भारत में ऐसी वृद्धि नहीं होने दी गई। सरकार तब से हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है।

किसानों के लिए सरकार के अन्य प्रयास

पीएम मोदी ने किसानों के पशुधन को बीमारियों से बचाने के सरकारी प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। आठ करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग के खिलाफ मुफ्त टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना का भी जिक्र किया। इसके तहत 12 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे किसानों के बिजली बिल कम हुए हैं और वे अतिरिक्त आय भी कमा रहे हैं। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और युवाओं से सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि उपकरण विकसित करने का आग्रह किया।