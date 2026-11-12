Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Keralam Government sanctions prosecution of ex-minister Abdurahiman in Messi event case

मेसी की टीम को केरलम लाने का सपना पड़ा भारी: पूर्व खेल मंत्री पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा, जानें पूरा मामला

Thu, 12 Nov 2026 11:13 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 12 Nov 2026 11:13 PM IST
सार

लियोनल मेसी की अगुआई वाली अर्जेंटीना टीम को केरल लाने की नाकाम योजना अब भ्रष्टाचार जांच के घेरे में है। राज्यपाल ने पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुरहीमान पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एसआईटी ने कंपनी के चयन और कोच्चि के स्टेडियम से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच की है। आखिर इस आयोजन में क्या गड़बड़ी हुई? क्या अन्य जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन
Keralam Government sanctions prosecution of ex-minister Abdurahiman in Messi event case
केरल में मेसी के प्रस्तावित मैच पर क्यों उठे सवाल? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केरल में लियोनल मेसी की अगुआई वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम को लाने की योजना अब पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुरहीमान के लिए कानूनी मुश्किल बन गई है। कोच्चि में प्रस्तावित फुटबॉल मैच से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अब्दुरहीमान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला उस योजना से जुड़ा है, जिसके तहत पिछली एलडीएफ सरकार के कार्यकाल में अर्जेंटीना की टीम को केरल बुलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, यह आयोजन नहीं हो सका और अब इसकी प्रायोजन व्यवस्था से लेकर सरकारी सुविधाएं देने तक पर सवाल उठ रहे हैं।

विज्ञापन


राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने वाली फाइल को मंजूरी दी है। इसके बाद जांच में अब्दुरहीमान को आरोपी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने पिछले महीने यह फाइल राज्यपाल के पास भेजी थी। इस मामले की जांच के लिए यूडीएफ सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया था। एसआईटी ने पहले आयोजन को प्रायोजित करने वाली कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान कथित अनियमितताओं में पूर्व मंत्री की भूमिका भी सामने आने का दावा किया गया है।
विज्ञापन


एसआईटी की जांच में पूर्व खेल मंत्री की भूमिका क्या सामने आई?
सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने हाल ही में अब्दुरहीमान से पूछताछ की थी। जांच में कथित तौर पर पता चला कि प्रायोजक कंपनी के चयन की पहल पूर्व मंत्री ने की थी। इसके अलावा आयोजन के लिए कंपनी को दी गई सुविधाओं में भी अनियमितताओं की बात सामने आई है। इनमें कोच्चि स्थित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम सौंपने का मामला भी शामिल है। यह स्टेडियम ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्वामित्व में है। एसआईटी ने अपनी जांच के आधार पर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी और अब्दुरहीमान को मामले में आरोपी बनाने की सिफारिश की। वह पिछली एलडीएफ सरकार में मंत्री थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी मांगी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पूर्व मंत्री के अलावा किन लोगों पर भी जांच चल रही है?
मुख्यमंत्री सतीशन ने अब्दुरहीमान के निजी सचिव सत्यपालन और केरल राज्य खेल परिषद के पूर्व अध्यक्ष यू शरफ अली को आरोपी बनाने की अनुमति भी एसआईटी को दी थी। सूत्रों के अनुसार, इन दोनों के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी पहले ही आयोजन की प्रायोजक कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इस तरह जांच का दायरा पूर्व मंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि आयोजन की पूरी प्रायोजन व्यवस्था और उससे जुड़े लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

आयोजन से जुड़े भ्रष्टाचार पर सरकार ने क्या रुख अपनाया?
जनीश ने आरोप लगाया कि पूरा समझौता बेहद गोपनीय तरीके से किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रष्टाचार में शामिल होने या उसका समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को सरकार के नुकसान के तौर पर देखा जाएगा।

  • पिछली एलडीएफ सरकार ने पिछले साल अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को केरल बुलाने की कोशिश की थी।
  • प्रस्तावित मैच कोच्चि में होना था, लेकिन आयोजन नहीं हो सका।
  • एसआईटी ने प्रायोजक कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया था।
  • अब्दुरहीमान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।


सरकार ने पूर्ववर्ती एलडीएफ सरकार पर क्या आरोप लगाए?
राज्य के खेल मंत्री ओ जे जनीश ने राज्यपाल की मंजूरी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि अर्जेंटीना टीम के प्रस्तावित दौरे के नाम पर सरकारी मशीनरी और सरकार की छवि का इस्तेमाल धन जुटाने के लिए किया गया। उन्होंने पिछली एलडीएफ सरकार, तत्कालीन खेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भी इस योजना का समर्थन करने का आरोप लगाया। जनीश के मुताबिक, विजयन ने कई बार भरोसा दिया था कि मेसी केरल आएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे आश्वासन किस आधार पर दिए गए थे। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रायोजक कंपनी ने अर्जेंटीना टीम के साथ समझौता होने का दावा किया था, लेकिन पिछली सरकार के पास कथित अनुबंध का ब्योरा उपलब्ध नहीं था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed