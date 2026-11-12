पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा: सोशल मीडिया पर पोस्ट में क्या बोले प्रधानमंत्री? राज्य को देंगे करोड़ों की सौगात

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बंगलूरू और मैसूरु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बंगलूरू मेट्रो के एक नए चरण को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में इस दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह COSMOS-मैसूरु प्लेनेटेरियम का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'नमस्कार कर्नाटक! कल, बंगलूरू और मैसूरु में रहने का इंतजार है'।