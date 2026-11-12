पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा: सोशल मीडिया पर पोस्ट में क्या बोले प्रधानमंत्री? राज्य को देंगे करोड़ों की सौगात
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 12 Nov 2026 11:04 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को कर्नाटक के बंगलूरू और मैसूर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बंगलूरू मेट्रो के नए चरण को हरी झंडी दिखाएंगे और 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे से पहले एक्स पर संदेश भी लिखा है।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बंगलूरू और मैसूरु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बंगलूरू मेट्रो के एक नए चरण को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में इस दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह COSMOS-मैसूरु प्लेनेटेरियम का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'नमस्कार कर्नाटक! कल, बंगलूरू और मैसूरु में रहने का इंतजार है'।
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उनके कार्यक्रमों में बंगलूरू में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह शामिल हैं। प्रशांति कुटीरम की स्थापना आधुनिक विज्ञान को भारत की आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से हुई थी। मोदी तावरेकेरे से आईआईएम बंगलूरू मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वह बंगलूरू में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे, जहां वह भारत वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहां वह COSMOS-मैसूरु प्लेनेटेरियम का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
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क्या हैं विकास परियोजनाएं?
ये विकास परियोजनाएं शहरी गतिशीलता, बिजली पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली हैं। इनमें पेट्रोलियम बुनियादी ढांचा, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे भी शामिल हैं। मोदी मंगलूरु में भारत के सबसे बड़े भूमिगत एलपीजी भंडारण गुफा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसका निर्माण 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है। 80,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली यह सुविधा भारत के एलपीजी भंडारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।
रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चार पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों में चामराजनगर, चिक्कमगलूरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड शामिल हैं। ये परियोजनाएं कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी और सुविधाओं में सुधार लाएंगी। यह दौरा राज्य के समग्र विकास को गति देने पर केंद्रित है।
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उनके कार्यक्रमों में बंगलूरू में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह शामिल हैं। प्रशांति कुटीरम की स्थापना आधुनिक विज्ञान को भारत की आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से हुई थी। मोदी तावरेकेरे से आईआईएम बंगलूरू मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वह बंगलूरू में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे, जहां वह भारत वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहां वह COSMOS-मैसूरु प्लेनेटेरियम का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
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क्या हैं विकास परियोजनाएं?
ये विकास परियोजनाएं शहरी गतिशीलता, बिजली पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली हैं। इनमें पेट्रोलियम बुनियादी ढांचा, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे भी शामिल हैं। मोदी मंगलूरु में भारत के सबसे बड़े भूमिगत एलपीजी भंडारण गुफा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसका निर्माण 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है। 80,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली यह सुविधा भारत के एलपीजी भंडारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।
रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चार पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों में चामराजनगर, चिक्कमगलूरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड शामिल हैं। ये परियोजनाएं कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी और सुविधाओं में सुधार लाएंगी। यह दौरा राज्य के समग्र विकास को गति देने पर केंद्रित है।