मणिपुर में फिर हिंसा: कांगपोकपी में गांव पर अंधाधुंध गोलीबारी, दो ग्रामीणों की मौत, दो घायल

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जेडयूएफ-के से जुड़े होने का आरोप लगाया है। हमले के दौरान कई घरों में आग लगाए जाने की भी सूचना है। घटना टी वाइचोंग उपमंडल में सुबह करीब 9:30 बजे हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार, हथियारबंद हमलावरों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों पर गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए।सूत्रों के मुताबिक मृतकों की पहचान लामतिनथांग और टोंगपाओ की पत्नी नेइचिन के रूप में हुई है। बताया गया है कि गोली लगने से लामतिनथांग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सेइलुन की जांघ में गोली लगी है, जबकि नेमनेइचोंग नाम कीमहिला भी गोलीबारी में घायल हुई हैं। घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया।एन तेइखांग में हमले के बाद आईटी रोड के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्विलांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से गोलीबारी और सशस्त्र हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस क्षेत्र में हिंसा के कारण लोगों की आवाजाही और आवश्यक वस्तुओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी प्रभावित हुई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की स्थिति का आकलन शुरू कर दिया है। हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों को लेकर जांच जारी है। अधिकारियों की ओर से घटना के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।