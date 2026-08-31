महाराष्ट्र: पुणे में गणेश उत्सव के दौरान डीजे पर रोक की मांग; मुंबई में बंदरगाह पर क्रेन में लगी आग, दो घायल

मुंबई में बंदरगाह पर कार्गो उतारते समय एक क्रेन में आग लग गई। हादसे में क्रेन संचालक रंजीत सिंह और निशांत सिंह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, करीब 7:30 बजे बारबाडोस ध्वज वाले जहाज ‘वियना’ से 140 टन का माल उतारा जा रहा था। निजी कंपनी बरकत की दो क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। रविवार शाम इसी दौरान एक लिफ्टिंग स्ट्रैप असंतुलन के कारण खिसक गया और पूरा भार दूसरी क्रेन पर आ गया। इससे क्रेन जमीन से उठ गई और उसका टेलिस्कोपिक बूम जहाज से टकरा गया। टक्कर के बाद आग लगी, जिसे दमकलकर्मियों ने बुझाया। हादसे की जांच जारी है।

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गणेश उत्सव 14 सितंबर से, पुणे में डीजे और म्यूजिक सिस्टम पर रोक लगाने की मांग

पुणे में गणेश उत्सव के दौरान तेज आवाज में डीजे और म्यूजिक सिस्टम पर रोक लगाने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तेज आवाज से स्वास्थ्य प्रभावित होता है और विसर्जन जुलूस के दौरान उन्हें दो-तीन दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा। वहीं, कुछ गणेश मंडलों के प्रतिनिधियों ने इसे चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। मंडल सदस्यों ने प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि तेज आवाज कम करने के लिए कुछ उपकरणों के इस्तेमाल से बचने का फैसला लिया गया है।