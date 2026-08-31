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US Attack on Iran: ईरान के तेल के दरवाजे पर ट्रंप का हमला! अब फिर भारत में...

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 31 Aug 2026 02:59 PM IST







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अमेरिका ने ईरान के लारक और खार्ग आईलैंड पर बड़ा हमला किया है.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि खार्ग आईलैंड को भी निशाना बनाया गया. कोई आम आइलैंड नहीं है, ये ईरान का स्ट्रैटेजिक किला है ... और पढ़ें

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