Hindi News
›
Video
›
India News
›
India extended a helping hand during a difficult time, leaving Nepal deeply moved; people are showering blessi
{"_id":"6a954ea0efe00842c208dab1","slug":"india-extended-a-helping-hand-during-a-difficult-time-leaving-nepal-deeply-moved-people-are-showering-blessi-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुश्किल घड़ी में भारत ने की मदद, भावुक हुआ नेपाल! खूब दे रहे दूआएं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मुश्किल घड़ी में भारत ने की मदद, भावुक हुआ नेपाल! खूब दे रहे दूआएं
नेपाल त्रासदी के बीच जिस तरह से भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद की है, वो अब एक मिसाल के रूप में बनकर उभरा है... पिछले लगभग एक दशक में भारत संकट के समय सबसे पहले पहुंचने वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारत के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारत सरकार का आभार जताया है. नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा, "सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रेस्क्यू जारी है। हमने पिछले 3 दिन में 4000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत से हमें जो सहायता मिल रही है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। भारत से रेस्क्यू टीम भी नेपाल पहुंच रही हैं। मेरी भारत के विदेश मंत्री से भी फोन पर बहुत सार्थक वार्ता हुई। हमने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग पर चर्चा की।" भारत से मदद के तौर पर चौथी खेप भी भेजी गई है और मदद का सिलसिला सिर्फ इतना नहीं था, इससे पहले भी और तीन खेप भेजी गई जिसमें कई सामान थे जैसे कि मैडिकल किट, कंबल, खाना. वहीं भारत जहां नेपाल को मदद कर रहा है तो नेपाल सरकार और नेपाल के लोग भी भारत को शुक्रिया अदा कर रहे है... नेपाली लोग कह रहे है कि भारत के लिए हमेशा आभार रहेगा...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।