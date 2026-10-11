‘हाथ जोड़कर सीजेआई से गुजारिश करेंगे’: खरगे बोले- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात, पीएम पर साधा निशाना

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‘हम कोई मांग नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी बात रखेंगे’

मल्लिकार्जुन खरगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के दौरान उनका तरीका पूरी तरह विनम्र रहेगा। वे किसी तरह का दबाव बनाने या कोई मांग रखने नहीं जा रहे हैं। खरगे के मुताबिक, वे हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करेंगे और देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में अपनी बात बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का मकसद मुख्य न्यायाधीश को मौजूदा हालात से अवगत कराना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में उनकी बात और उनके अनुरोध को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। विज्ञापन



पीएम और गृह मंत्री पर खरगे का सीधा हमला

कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अव्यवस्था का माहौल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की वजह से पैदा हो रहा है। खरगे ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, इन परिस्थितियों के खिलाफ ही कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है। विज्ञापन विज्ञापन



‘32 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती ही डर दिखाती है’

खरगे ने पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल करीब 32 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। खरगे के मुताबिक, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अपने आप में बताती है कि सरकार को कितना डर है। उन्होंने इस तैनाती को अपने आरोपों के समर्थन में पेश करते हुए कहा कि इससे साफ होता है कि सत्ता पक्ष किस तरह की आशंका में है। खरगे ने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पूरे मामले को समझना चाहिए।



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मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात पर टिकी नजरें

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे जा चुके हैं और मुलाकात के लिए शाम 4 से 5 बजे का समय तय किया गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता देश के हालात को लेकर अपनी बात रखेंगे। खरगे ने दोहराया कि वे मुख्य न्यायाधीश से कुछ मांगने नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर अनुरोध करने और उन्हें स्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं। इस मुलाकात के जरिए कांग्रेस अपनी चिंताओं को सामने रखना चाहती है। मल्लिकार्जुन खरगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के दौरान उनका तरीका पूरी तरह विनम्र रहेगा। वे किसी तरह का दबाव बनाने या कोई मांग रखने नहीं जा रहे हैं। खरगे के मुताबिक, वे हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करेंगे और देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में अपनी बात बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का मकसद मुख्य न्यायाधीश को मौजूदा हालात से अवगत कराना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में उनकी बात और उनके अनुरोध को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अव्यवस्था का माहौल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की वजह से पैदा हो रहा है। खरगे ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, इन परिस्थितियों के खिलाफ ही कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है।खरगे ने पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती का जिक्र करते हुए भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल करीब 32 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। खरगे के मुताबिक, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अपने आप में बताती है कि सरकार को कितना डर है। उन्होंने इस तैनाती को अपने आरोपों के समर्थन में पेश करते हुए कहा कि इससे साफ होता है कि सत्ता पक्ष किस तरह की आशंका में है। खरगे ने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही पूरे मामले को समझना चाहिए।ये भी पढ़ें: ध्रुव राठी को देर रात मिली रिहाई: जानें फिर क्यों हो सकते हैं गिरफ्तार? अब तक सात हजार से ज्यादा हिरासत में मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे जा चुके हैं और मुलाकात के लिए शाम 4 से 5 बजे का समय तय किया गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता देश के हालात को लेकर अपनी बात रखेंगे। खरगे ने दोहराया कि वे मुख्य न्यायाधीश से कुछ मांगने नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर अनुरोध करने और उन्हें स्थिति से अवगत कराने जा रहे हैं। इस मुलाकात के जरिए कांग्रेस अपनी चिंताओं को सामने रखना चाहती है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि वह कल भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के लिए शाम 4 से 5 बजे के बीच का समय तय किया गया है। खरगे ने बताया कि उन्होंने खुद और राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इस दौरान वे उन्हें देश के मौजूदा हालात से अवगत कराएंगे। खरगे ने साफ कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश से किसी तरह की मांग नहीं करेंगे, बल्कि हाथ जोड़कर अपनी बात रखने और उनसे गुजारिश करने जाएंगे।