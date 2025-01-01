नितेश राणे का इंडिया ब्लॉक पर निशाना: सत्ता परिवर्तन की मांग पर कहा- वड़ा पाव की दुकान चलाने जैसे आसान नहीं

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नागपुर के महल इलाके में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से आयोजित 'युवा शंखनाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राणे ने कहा, "इस समय देश में अराजकता फैलाने और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।" उन्होंने इसे 'संविधान और शरिया के बीच की लड़ाई' बताया। राणे ने आरोप लगाया कि गजवा-ए-हिंद के तहत 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर निशाना साधते हुए राणे ने कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सदस्य सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। उनका मकसद लोकतांत्रिक देश में अराजकता पैदा करना और संविधान को खत्म करना है। वे सत्ता परिवर्तन के जरिए हिंदू धर्म के खिलाफ शरिया लागू करना चाहते हैं।"शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे पर भी उन्होंने निशाना साधा। राणे ने कहा, "वे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन सरकार गिराना वड़ा पाव की दुकान चलाने जितना आसान नहीं है।"इससे पहले नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राणे ने एआईएमआईएम की मुंब्रा पार्षद सहर शेख की मुगल शासक औरंगजेब को लेकर कथित इंस्टाग्राम पोस्ट पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सहर शेख को 'महाराष्ट्र को हरा-भरा करने' का काम दिया गया है। राणे ने कहा, "अगर उन्हें औरंगजेब से इतनी ही गहरी आत्मीयता है तो उन्हें अपने पिता के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए।"उन्होंने कहा कि सहर शेख शायद यह भूल गई हैं कि उन्हें एक हिंदू राष्ट्र में चुना गया है। राणे ने कहा, "महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराकर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। यह भगवान शिव और हिंदुओं की भूमि है। यह किसी के पिता का पाकिस्तान नहीं है। वरना ऐसे 'पार्सल' पाकिस्तान भेजना हमें अच्छी तरह आता है।" दरअसल, सहर शेख ने कथित तौर पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि 'वे किताबों से मुगल इतिहास मिटाना चाहते हैं।' उन्होंने सवाल उठाया था कि किसी जमीन से उसका इतिहास कैसे मिटाया जा सकता है।मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी नितेश राणे ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जरूरी है, ताकि कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिक भारत आकर मतदान न कर सके।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता रोहित पवार के कुंभ मेले पर भारी खर्च के दावे को लेकर भी राणे ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि रोहित पवार हज यात्रा और उससे जुड़ी कथित अनियमितताओं पर कभी क्यों नहीं बोलते। राणे ने कहा, "रमजान के दौरान जब लोग इलाकों में हंगामा करते हैं, तब रोहित पवार कुछ नहीं कहते। क्या उन्हें केवल हिंदू त्योहारों का विरोध और आलोचना करने का ठेका मिला है? उनका रुख सिर्फ कुंभ मेले तक सीमित है।"नितेश राणे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार की तबीयत के बारे में फोन पर जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "राजनीति से ऊपर उठकर रिश्ते निभाने की प्रधानमंत्री मोदी की क्षमता उनकी उदारता का उदाहरण है।"