Maharashtra Flood: पेट के लिए दांव पर लगा रहे जिंदगी, तेज बहाव के बीच मछलियां पकड़ते दिखे लोग

महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण महाराष्ट्र में कई जगह भूस्खलन की घटना भी सामने आई हैं। वहीं बांध के तेज बहाव के बावजूद लोग रोजी रोटी के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं क्योंकि चंद्रपुर जिले में पकादिगुड्डम बांध के भारी पानी के बहाव के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं।

#WATCH | Maharashtra: People risk their lives for fishing despite overflowing of Pakadiguddam Dam in Chandrapur district amid heavy downpour in the region pic.twitter.com/uC7hq4C5Wm