महाराष्ट्र: अन्ना हजारे की तबीयत में सुधार, डॉक्टरों ने क्या दी सलाह? किडनी में संक्रमण के बाद हुए थे भर्ती

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सहयोगी के मुताबिक, अन्ना हजारे इस समय ठीक से खाना खा रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार भोजन ले रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा है। बुधवार को उनके सहयोगियों को बताया गया था कि उन्हें दो दिन और अस्पताल में रखा जाएगा। अब उनकी छुट्टी पूरी तरह ठीक होने के बाद ही की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. गौतम भंसाली ने भी अन्ना हजारे की हालत को स्थिर बताया था। उन्होंने कहा था कि अन्ना की सेहत में सुधार हो रहा है।अन्ना हजारे को शुरुआत में उनके पैतृक गांव रालेगण सिद्धि में ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह गांव महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में है। पिछले सप्ताह उन्हें वहां एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था। इसके बाद किडनी में संक्रमण की समस्या सामने आने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में शिफ्ट किया गया।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार शाम अस्पताल पहुंचकर अन्ना हजारे से मुलाकात की थी। उन्होंने अन्ना हजारे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।अन्ना हजारे भारतीय सेना में सेवा देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बने। उन्होंने ग्रामीण विकास, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है। 2011 में लोकपाल कानून की मांग को लेकर उनके आंदोलन ने देशभर में बड़ी चर्चा पैदा की थी। इस आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे का नाम घर-घर तक पहुंच गया था। उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।