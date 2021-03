महाराष्ट्र : रत्नागिरी जिले की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, चार की मौत, एक की हालत गंभीर

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

Maharashtra: 4 people died and 1 critically injured in an explosion at a chemical factory in an industrial area in Ratnagiri district. More details awaited.