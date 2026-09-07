ED: बंगाल की इस कंपनी ने किया 280 करोड़ का फ्रॉड; बैंकों को 97 फीसदी नुकसान, 100 शेल कंपनियों में लगा पैसा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस-I ने तीन सितंबर को पश्चिम बंगाल में 12 जगहों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (पीएमएलए) के तहत कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड (केपीपीएल) से जुड़े 280 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड (धोखाधड़ी) की जांच के सिलसिले में की गई है। कंपनी के पदाधिकारियों ने 100 से ज्यादा शेल कंपनियों में पैसा लगाया। धोखाधड़ी से कमाया पैसा विदेशों तक पहुंचा। लोन देने वाले बैंकों को 97.5 फीसदी का नुकसान (हेयरकट) उठाना पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) की शिकायत के आधार पर शुरू की थी।

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एसएफआईओ ने कोलकाता की दूसरी स्पेशल कोर्ट में क्रिमिनल केस नंबर 11/2024 के तहत कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के कामकाज के संबंध में यह शिकायत दर्ज कराई थी। कंपनी के कामकाज की जांच का आदेश 'मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स' (एमसीए) ने दिया था। यह आदेश 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया' (आईबीबीआई) द्वारा उन कंपनियों की सूची भेजे जाने के बाद दिया गया था, जिनके मामले में 'रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल' (आरपी) ने एनसीएलटी के सामने 'अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन' (लेन-देन को रद्द करने या वापस लेने) से जुड़ी अर्ज़ियां दायर की थीं।ईडी की जांच से पता चला है कि केपीपीएल और उसके डायरेक्टर्स ने धोखाधड़ी वाले काम किए, जैसे गलत जानकारी देना, ज़रूरी तथ्यों को छिपाना, अकाउंट्स की किताबों में हेर-फेर करना और लोन के पैसे का गलत इस्तेमाल करना आदि। इस तरह उन्होंने बैंकों के ग्रुप को बेईमानी से फाइनेंशियल सुविधाएं मंज़ूर करने और जारी करने के लिए उकसाया।ईडी की जांच में यह भी पता चला कि आखिरकार कंपनी आईबीसी के तहत लिक्विडेशन में चली गई। सिर्फ़ 7 करोड़ रुपये के आसपास ही रिकवर हो पाए। इसके चलते बैंकों को 97.5% का नुकसान (हेयरकट) उठाना पड़ा। यह बताना ज़रूरी है कि लिक्विडेटर ने आईबीसी की धारा 66 और 67 के तहत भी एप्लीकेशन दायर की थीं, जिनमें ऐसे ट्रांज़ैक्शन का ज़िक्र था, जिसे पैसे को फर्जी ट्रांज़ैक्शन के बहाने संबंधित कंपनियों में भेजा गया था। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके मालिकाना हक या कंट्रोल वाली कंपनियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया।कोलकाता और उसके आस-पास, अपराध की कमाई से दर्जनों अचल संपत्तियां खरीदी गई थीं, जिनसे प्रमोटर कथित तौर पर हर महीने लगभग 26 लाख रुपये का किराया कमा रहे थे। तलाशी अभियान से पता चला है कि कंपनी के प्रमोटर, विजय बोथरा और प्रशांत बोथरा, 100 से ज़्यादा शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) को कंट्रोल कर रहे थे। इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर बैंक धोखाधड़ी से हुई अवैध कमाई को इधर-उधर करने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, रिश्तेदारों और डमी डायरेक्टरों के नाम पर विदेश में भी बड़ी रकम निवेश की गई है।तलाशी अभियान के दौरान 150 से ज़्यादा शेल कंपनियों/व्यक्तियों के बैंक अकाउंट्स के साथ-साथ सिक्योरिटीज़ और अन्य फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट (जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड और डेट सिक्योरिटीज़) को फ्रीज़ कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान फ्रीज़ किए गए बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल एसेट्स की कुल कीमत लगभग 64 करोड़ है। तलाशी अभियान में अपराध से जुड़े डिजिटल सबूत, कंपनी के रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के कागज़ात आदि भी जब्त किए गए हैं। इन सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि अपराध से मिली कमाई का पता लगाया जा सके और उससे खरीदी गई अन्य संपत्तियों की पहचान की जा सके।