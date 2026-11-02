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'फर्जी तस्वीर भी ठीक से नहीं बना पाए': किरेन रिजिजू का दावा- इंडिया ब्लॉक की रैली में भीड़ की एआई तस्वीर

Mon, 02 Nov 2026 10:31 AM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 02 Nov 2026 10:31 AM IST
सार

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली के बाद तस्वीरों में दिखाई गई भीड़ को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं की ओर से साझा की गई एक तस्वीर को एआई से तैयार बताते हुए पार्टी पर निशाना साधा। 

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10 लाख की भीड़ के दावे पर भाजपा-कांग्रेस में तकरार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की रैली में भीड़ दिखाने के लिए कथित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को रैली में भीड़ दिखाने के लिए एआई से बनी तस्वीरों का सहारा लेना पड़ा।
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रिजिजू ने कांग्रेस सांसद वामसी गड्डम और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर को अपनी पोस्ट के साथ लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "रामलीला मैदान भरा हुआ दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी की फर्जी नैरेटिव टीम एआई से बनी फर्जी तस्वीर भी ठीक से नहीं बना पाई!"
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भाजपा ने रैली को बताया फ्लॉप शो
भाजपा ने रविवार को विपक्षी गठबंधन की रैली को फ्लॉप शो करार दिया। पार्टी नेताओं ने रैली स्थल पर खाली कुर्सियों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि मैदान का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा खाली था। रैली से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल होंगे।

भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार शाम कहा, "कांग्रेस ने 10 लाख लोगों के जुटने की बात कही थी, लेकिन मैदान का 40 प्रतिशत हिस्सा खाली था।" उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली में भीड़ दिखाने के लिए ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक, ऐसी तरकीबों से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। 

भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने रैली स्थल के ड्रोन फुटेज और तस्वीरें साझा कीं। पार्टी ने इनके जरिए दावा किया कि प्रदर्शन में लाखों लोग शामिल हुए थे।

राहुल गांधी ने रैली में क्या कहा?
रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ज्ञानेश कुमार की ओर से वोटों की चोरी के कारण 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था।

उन्होंने कहा था, "यह वोटों की चोरी कोई सामान्य चोरी नहीं है। यह भारत की हर आवाज की चोरी है। इसे देशद्रोह कहा जाता है।" राहुल ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के बिना न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह गृह मंत्री। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार को उनकी भूमिका के लिए जेल जाना पड़ेगा।

राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव को अवैध बताने के आरोप रामलीला मैदान से नहीं लगाए जाते। उन्होंने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद चुनौती दी जानी चाहिए थी और राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि 2024 के चुनाव को अवैध घोषित कराने के लिए उन्होंने कौन सी याचिका दाखिल की है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर रैली
रविवार की रैली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा थी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कई मीडिया रिपोर्टों के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए थे।


रैली से एक दिन पहले शनिवार शाम विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग की कार्रवाई भी की थी। वहीं, चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। दोनों ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ गलत नैरेटिव फैला रहे हैं।
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