'फर्जी तस्वीर भी ठीक से नहीं बना पाए': किरेन रिजिजू का दावा- इंडिया ब्लॉक की रैली में भीड़ की एआई तस्वीर

विज्ञापन

रामलीला मैदान में भारी भीड़ दिखाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कम से कम AI से बनी तस्वीर तो ठीक से तैयार करनी चाहिए थी। Even the fake AI photo to show that Ramlila ground was full is not done properly by the fake narrative team of Congress Party! https://t.co/uBAf9NIPau विज्ञापन विज्ञापन — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 1, 2026

रिजिजू ने कांग्रेस सांसद वामसी गड्डम और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर को अपनी पोस्ट के साथ लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "रामलीला मैदान भरा हुआ दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी की फर्जी नैरेटिव टीम एआई से बनी फर्जी तस्वीर भी ठीक से नहीं बना पाई!"भाजपा ने रविवार को विपक्षी गठबंधन की रैली को फ्लॉप शो करार दिया। पार्टी नेताओं ने रैली स्थल पर खाली कुर्सियों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि मैदान का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा खाली था। रैली से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल होंगे।भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार शाम कहा, "कांग्रेस ने 10 लाख लोगों के जुटने की बात कही थी, लेकिन मैदान का 40 प्रतिशत हिस्सा खाली था।" उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली में भीड़ दिखाने के लिए ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक, ऐसी तरकीबों से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता।भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने रैली स्थल के ड्रोन फुटेज और तस्वीरें साझा कीं। पार्टी ने इनके जरिए दावा किया कि प्रदर्शन में लाखों लोग शामिल हुए थे।रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ज्ञानेश कुमार की ओर से वोटों की चोरी के कारण 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था।उन्होंने कहा था, "यह वोटों की चोरी कोई सामान्य चोरी नहीं है। यह भारत की हर आवाज की चोरी है। इसे देशद्रोह कहा जाता है।" राहुल ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के बिना न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते और न ही अमित शाह गृह मंत्री। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार को उनकी भूमिका के लिए जेल जाना पड़ेगा।राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि चुनाव को अवैध बताने के आरोप रामलीला मैदान से नहीं लगाए जाते। उन्होंने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद चुनौती दी जानी चाहिए थी और राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि 2024 के चुनाव को अवैध घोषित कराने के लिए उन्होंने कौन सी याचिका दाखिल की है।रविवार की रैली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा थी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कई मीडिया रिपोर्टों के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए थे।रैली से एक दिन पहले शनिवार शाम विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग की कार्रवाई भी की थी। वहीं, चुनाव आयोग और भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। दोनों ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ गलत नैरेटिव फैला रहे हैं।