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Diwali is being celebrated with great fervor across the country; the festivities continue amidst fireworks and
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देशभर में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली आतिशबाजी और खुशियों के बीच जश्न जारी
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Mon, 09 Nov 2026 01:42 AM IST
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दिवाली का पावन त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दीपों के इस पर्व पर देश के कोने-कोने में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर बाजारों, मंदिरों, ऐतिहासिक इमारतों और शहरों के प्रमुख चौराहों तक हर जगह रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट की छटा बिखरी हुई है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली, जयपुर और श्रीनगर तक दीपोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। दिवाली के अवसर पर पूरा देश रोशनी से जगमगा उठा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दुनिया के कई प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों तक हर कोई अपने-अपने अंदाज में दिवाली का त्योहार मना रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। शहर की कई प्रमुख इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की खूबसूरत सजावट लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। दिल्ली के आसमान और जगमगाती इमारतों का नजारा बेहद आकर्षक दिखाई दे रहा है। इसी बीच बारापुल्ला इलाके से शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर ड्रोन कैमरे के जरिए दिल्ली की खूबसूरती को आसमान से कैमरे में कैद किया गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऊंची-ऊंची इमारतें रंग-बिरंगी रोशनी से सजी नजर आईं। दूर तक फैली जगमगाहट ने राजधानी के दिवाली उत्सव की भव्यता को दर्शाया। ऊंची इमारतों पर की गई आकर्षक लाइटिंग ने रात के अंधेरे में एक अलग ही नजारा पेश किया।
वहीं, दिल्ली का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिवाली के अवसर पर आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बिरला मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर को बेहद खूबसूरती के साथ रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मंदिर की भव्य वास्तुकला और उस पर की गई आकर्षक लाइटिंग श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दिवाली के मौके पर मंदिर परिसर में उत्सव और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। रोशनी से जगमगाता मंदिर दीपावली की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को खूबसूरती से प्रदर्शित कर रहा है।
कुल मिलाकर, दिवाली के इस पावन अवसर पर देशभर में आस्था, उमंग और खुशियों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। अयोध्या से दिल्ली तक जगमगाते मंदिर, सजी हुई इमारतें और उत्सव में शामिल लोग इस पर्व की भव्यता को और खास बना रहे हैं। दीपावली का यह त्योहार एक बार फिर प्रेम, सद्भाव, एकता और सकारात्मकता का संदेश दे रहा है।
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