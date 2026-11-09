दिवाली पर बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा, ‘वेरी पुअर’ कैटेगरी में पहुंचा AQI किया 450 पार

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देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए दिवाली का त्योहार खुशियों के साथ-साथ प्रदूषण की गंभीर चुनौती भी लेकर आया। त्योहार के दिन शाम होते ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती चली गई और लोगों को साफ हवा के बजाय जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले कई दिनों से राजधानी के लोग दमघोंटू हवा और प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे थे, लेकिन दिवाली के दिन भी हालात में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। रविवार सुबह से ही दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिन चढ़ने के साथ कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना रहा। शाम और रात के समय पटाखों और आतिशबाजी के कारण हवा की गुणवत्ता पर और दबाव पड़ने की आशंका बनी रही।



दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में दर्ज किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के आंकड़े राजधानी की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। मुंडका में AQI 428, ओखला में 432, रोहिणी में 445 और आरके पुरम में 448 दर्ज किया गया। वहीं, जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 तक पहुंच गया। इन आंकड़ों के बीच कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना रहा। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या अन्य सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक है।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, इंडिया गेट के आसपास के इलाके में AQI 398 दर्ज किया गया। यह स्तर भी बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं, रविवार को दिल्ली का औसत AQI 364 से 369 के बीच दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई। इससे स्पष्ट होता है कि राजधानी की हवा लगातार स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह बनी हुई है। दिवाली के दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं।



विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण के इस स्तर पर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से खुले में निकलने से बचना चाहिए। सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपनी निर्धारित दवाएं साथ रखनी चाहिए और परेशानी बढ़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। लोगों को सुबह और देर रात के समय खुले में व्यायाम करने से भी बचना चाहिए, खासकर जब प्रदूषण का स्तर अधिक हो। कुल मिलाकर, दिवाली के दिन दिल्ली-NCR में खराब होती हवा ने एक बार फिर राजधानी के प्रदूषण संकट को उजागर कर दिया है। त्योहार की रोशनी और खुशियों के बीच जहरीली हवा ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में मौसम और प्रशासनिक प्रयासों के बीच राजधानी की हवा की गुणवत्ता में कितना सुधार होता है।

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