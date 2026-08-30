महाराष्ट्र: ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, बहन के लिए रोहित ने क्या लिखा?

जलगांव में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद 17 वर्षीय 11वीं कक्षा के छात्र रोहित साहेबराव धनगर ने खुदकुशी कर ली। घटना से पहले रक्षाबंधन के दिन रोहित अपने पिता के साथ बहन से मिलने गया था। उसने बहन से राखी बंधवाई और फिर घर लौट आया। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर बहन के साथ अपनी तस्वीर और भावुक संदेश पोस्ट किया। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

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रोहित ने अपनी बहन को संदेश भेजकर लिखा, "हैप्पी रक्षाबंधन दीदी... प्लीज मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना।" इसके अलावा उसने अपने एक दोस्त को वीडियो संदेश भी भेजा। उसमें उसने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में उसके पैसे डूब गए हैं और वह जा रहा है। संदेश मिलने के बाद दोस्त और अन्य लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।रोहित ने सोशल मीडिया पर एक और भावुक स्टेटस पोस्ट किया था। इसमें उसने लिखा था कि जब वह अगली बार वापस आएगा तो सबका चहेता बन जाएगा। उसने अपने संदेश में सारे दाग मिटाने और किसी की आंखें नम नहीं होने की बात भी लिखी। उसके इन संदेशों से परिवार और दोस्तों को घटना से पहले उसकी भावनात्मक स्थिति का अंदाजा हुआ।रोहित रक्षाबंधन पर अपने पिता के साथ बहन से मिलने पहुंचा था। बहन ने उसे राखी बांधी और इसके बाद वह घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उसने बहन के साथ तस्वीर साझा की और भावुक संदेश लिखा। कुछ समय बाद उसने दोस्त को वीडियो संदेश भेजा। दोस्त और अन्य लोग जब उसके घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।रोहित के दोस्त को भेजे गए वीडियो संदेश में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने की बात सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसी नुकसान के बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि, उसके संदेशों में दिखाई दे रही परेशानी और घटना के बीच पूरी स्थिति की जांच जरूरी है। 17 साल की उम्र में हुई इस घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर दिया है।