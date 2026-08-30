फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Jalgaon Student Suicide: Class 11 Student Dies After Losing Money in Online Gaming

महाराष्ट्र: ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, बहन के लिए रोहित ने क्या लिखा?

Sun, 30 Aug 2026 05:58 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 30 Aug 2026 05:58 AM IST
सार

महाराष्ट्र के जलगांव में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद 17 वर्षीय 11वीं के छात्र रोहित साहेबराव धनगर ने खुदकुशी कर ली। रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने के बाद उसने भावुक संदेश और वीडियो भेजे। बहन से उसने माता-पिता को अकेला न छोड़ने की अपील की। आखिर ऑनलाइन गेमिंग में ऐसा क्या हुआ कि रोहित ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन
Jalgaon Student Suicide: Class 11 Student Dies After Losing Money in Online Gaming
राखी बंधवाई और फिर उठाया खौफनाक कदम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जलगांव में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद 17 वर्षीय 11वीं कक्षा के छात्र रोहित साहेबराव धनगर ने खुदकुशी कर ली। घटना से पहले रक्षाबंधन के दिन रोहित अपने पिता के साथ बहन से मिलने गया था। उसने बहन से राखी बंधवाई और फिर घर लौट आया। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर बहन के साथ अपनी तस्वीर और भावुक संदेश पोस्ट किया। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

विज्ञापन


बहन को क्या था रोहित का आखिरी संदेश?
रोहित ने अपनी बहन को संदेश भेजकर लिखा, "हैप्पी रक्षाबंधन दीदी... प्लीज मम्मी-पापा को अकेला मत छोड़ना।" इसके अलावा उसने अपने एक दोस्त को वीडियो संदेश भी भेजा। उसमें उसने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में उसके पैसे डूब गए हैं और वह जा रहा है। संदेश मिलने के बाद दोस्त और अन्य लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
विज्ञापन


रोहित ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था?
रोहित ने सोशल मीडिया पर एक और भावुक स्टेटस पोस्ट किया था। इसमें उसने लिखा था कि जब वह अगली बार वापस आएगा तो सबका चहेता बन जाएगा। उसने अपने संदेश में सारे दाग मिटाने और किसी की आंखें नम नहीं होने की बात भी लिखी। उसके इन संदेशों से परिवार और दोस्तों को घटना से पहले उसकी भावनात्मक स्थिति का अंदाजा हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ था?
रोहित रक्षाबंधन पर अपने पिता के साथ बहन से मिलने पहुंचा था। बहन ने उसे राखी बांधी और इसके बाद वह घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उसने बहन के साथ तस्वीर साझा की और भावुक संदेश लिखा। कुछ समय बाद उसने दोस्त को वीडियो संदेश भेजा। दोस्त और अन्य लोग जब उसके घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।


ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने की बात क्यों अहम?
रोहित के दोस्त को भेजे गए वीडियो संदेश में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने की बात सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसी नुकसान के बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि, उसके संदेशों में दिखाई दे रही परेशानी और घटना के बीच पूरी स्थिति की जांच जरूरी है। 17 साल की उम्र में हुई इस घटना ने परिवार और आसपास के लोगों को झकझोर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed