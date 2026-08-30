Updates: कर्नाटक PSC अनियमितता मामले में IAS अफसर ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार से पूछताछ; झारखंड की नदियों में उफान

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नदियों में उफान, झारखंड के कई इलाकों में खतरा

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने स्वर्णरेखा और खरखाई नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद शनिवार रात को अलर्ट जारी किया। खरखाई नदी लाल निशान से 1.32 मीटर ऊपर बह रही थी, वहीं स्वर्णरेखा नदी में पानी का स्तर मानगो पुल स्थल पर खतरे के स्तर 121.50 मीटर के मुकाबले 120.24 मीटर था। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है और एहतियात के तौर पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है।

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कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार से शनिवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को CID की टीम ने उनसे करीब नौ घंटे तक पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने मामले में नोटिस जारी करने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। अधिकारियों के अनुसार, 23 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बेंगलुरु और बरेली स्थित गंगवार के परिसरों पर छापेमारी की थी। यह जांच KPSC द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले से जुड़ी है। गंगवार 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में कर्नाटक के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में MSME निदेशक के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वह KPSC में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यरत थे। इस साल मार्च में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। जांच में कथित भर्ती घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।