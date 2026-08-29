आज के दिन: पीएम मोदी के उज्बेकिस्तान दौरा का दूसरा दिन, दलीप ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत

प्रधानमंत्री के उज्बेकिस्तान दौरे का दूसरा दिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के चार दिन के दौरे पर हैं। आज उनके उज्बेकिस्तान दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। यहां प्रधानमंत्री मोदी उज्बेक राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उज्बेकिस्तान दौरा पूरा करके प्रधानमंत्री 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान दौरे पर रहेंगे। किर्गिस्तान में पीएम मोदी एसईओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।