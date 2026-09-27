एक्सप्लेनर: इस्राइल में मुस्लिम आबादी की आवाज उठाने वाले सियासी दल क्यों बैन, नेतन्याहू की पार्टी कैसे बनी वजह

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ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर इस्राइल में हालिया समय में मुस्लिमों और अरब आबादी के प्रतिनिधि माने जाने वाले अरब दलों को प्रतिबंधित करने का जो फैसला हुआ है, वह कौन हैं? इन्हें बैन करने का फैसला लिया क्यों गया? यहूदियों के देश के तौर पर गठित हुए इस्राइल में मुस्लिम और अन्य धर्मों की क्या आबादी है? अरब दलों के चुनाव लड़ने पर बैन में अब आगे क्या होगा? आइये जानते हैं...

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इस्राइल के साफ-सुथरे चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार वहां के निर्वाचन आयोग का एक फैसला इन दिनों विवादों में हैं। दरअसल, इस्राइल में अगले महीने होने वाले आम चुनाव से पहले आयोग ने सभी 'अरब सियासी दलों' के खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय चुनाव समितिने इसी हफ्ते एक प्रस्ताव पर मतदान के बाद अपने इस फैसले का एलान किया। आदेश के मुताबिक, इस्राइल में रहने वाले अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन दल- 27 अक्तूबर के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं होंगे।