पशुपालन: डेयरी सेक्टर को वीबी-जी राम जी योजना में शामिल करने की मांग, केरलम के मंत्री ने क्यों की ये मांग?

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उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कई मांगें रखी गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण डेयरी क्षेत्र को 'विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' योजना के तहत शामिल करना है। राज्य के बिजली मंत्री जोसेफ ने शनिवार को यहां एडक्कड में आयोजित प्रखंड स्तरीय डेयरी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। जिला प्रशासन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।जोसेफ ने कहा कि वह केंद्र से इस मांग पर विचार करने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि डेयरी किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों का असर इस क्षेत्र से जुड़े समूहों और उद्यमों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई परिवार लंबे समय से पशुपालन को आजीविका के साधन के रूप में अपनाए हुए हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में कई बड़े और छोटे डेयरी फार्म भी शामिल हैं।उन्होंने कहा कि चारा और चारा घास के उत्पादन समेत कई संबद्ध गतिविधियां भी डेयरी क्षेत्र पर निर्भर हैं। जोसेफ ने कहा कि राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता के अलावा डेयरी से जुड़े संगठन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में इस तरह बदलाव लाने की जरूरत है कि युवा पीढ़ी भी इस पेशे की ओर आकर्षित हो।