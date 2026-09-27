महाराष्ट्र: यूएस वीजा धोखाधड़ी के आरोपी युवक-एजेंट गिरफ्तार; कांग्रेस बोली- सूखा राहत पैकेज पर्याप्त नहीं

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लातूर-नांदेड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, सूखा राहत पैकेज को बताया अपर्याप्त

महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ जिलों में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के अपर्याप्त सूखा राहत पैकेज और कुछ तालुकों को सूची से बाहर रखने का आरोप लगाया। इससे पहले, सरकार ने राज्य के 358 में से 265 तालुकों (74 फीसदी) में सूखा घोषित किया था। सरकार ने फसल ऋण पुनर्गठन, भू-राजस्व रियायतें और बिजली बिल सब्सिडी जैसे राहत उपायों की घोषणा की थी। लातूर में प्रदर्शन के दौरान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों, मजदूरों और छात्रों को ठोस राहत नहीं दी। कांग्रेस के लातूर जिला अध्यक्ष अभय सालुंखे ने बताया कि सरकार के 12 उपायों में से एक भी किसानों को पर्याप्त राहत नहीं देता। नांदेड़ जिले के मुदखेड़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने दो तालुकों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सूची से बाहर रखने का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत राहत उपायों के तहत लाने की मांग की। सरकार ने नांदेड़ के 14 तालुकों को अपनी 265 सूखाग्रस्त तालुकों की सूची में शामिल किया था।

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अमेरिकी वीजा के लिए जाली पत्र जमा करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी गुजरात के हर्षकुमार ठाकोर (23) और एजेंट विनय पाठक हैं। यह कार्रवाई मुंबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की शिकायत पर हुई। धोखाधड़ी ठाकोर के वीजा साक्षात्कार के दौरान सामने आई, जब अधिकारियों को जॉइनिंग पत्र पर संदेह हुआ। कंपनी ने सत्यापन पर बताया कि ठाकोर कर्मचारी नहीं है और कोई पत्र जारी नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि पाठक ने ठाकोर के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे। ठाकोर ने वीजा मिलने पर पाठक को भुगतान करने की बात व्हाट्सएप पर की थी। ठाकोर का पासपोर्ट अहमदाबाद से जारी हुआ था। पुलिस उसके चाचा की तलाश में है, जिन्होंने उसे पाठक से मिलवाया था। दोनों को बांद्रा की अदालत में पेश किया गया है।