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न्यूज डायरी: कर्नाटक के सीएम बोले- 12 विधायकों की दो शादियां; एमपी के दिव्यांग रामबरन ने फतह किया इंग्लिश चैनल

Sun, 27 Sep 2026 03:47 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 27 Sep 2026 03:47 AM IST
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National Updates 27 Sept Karnataka MP Betul Rambaran English channel north east west south polity crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि राज्य के एक दर्जन विधायकों ने दो शादियां की हैं। उन्होंने कहा कि वह नाम भी गिना सकते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि, डीके ने यह बात बंगलूरू के विकास का उल्लेख करते हुए कही। शिवकुमार ने कहा, बंगलूरु का आकर्षण ऐसा है कि जो भी यहां आता है, वह कभी वापस नहीं जाता। इस पर बीजेपी विधायक एस. सुरेश कुमार ने कड़ा विरोध जताते हुए सीएम से विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की।

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मध्य प्रदेश के दिव्यांग रामबरन ने फतह किया इंग्लिश चैनल
अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग तैराक रामबरन पाल ने इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रच दिया। उन्होंने इंग्लैंड के डोवर से फ्रांस तक 42 किलोमीटर से अधिक का समुद्री सफर 21 घंटे 20 मिनट में पूरा किया। रामबरन की हिम्मत के आगे न तो शारीरिक अक्षमता आड़े आई न ही समुद्र के 15 डिग्री से कम तापमान वाला ठंडा पानी। रामबरन ने इंग्लिश चैनल को पार करने का अभियान 24 सितंबर को सुबह 8 बजकर 58 मिनट पर इंग्लैंड के डोवर तट से शुरू किया। 25 सितंबर की सुबह 6 बजकर 18 मिनट पर फ्रांस के तट पर पहुंचे और तिरंगा लहरा दिया। 

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