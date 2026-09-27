असम: पुलिस ने आशुतोष रांका को हिरासत में लिया; अभिजीत दीपके का आरोप- वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा

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बैठक में हिस्सा लेने गुवाहाटी पहुंचे थे आशुतोष रांका

आशुतोष रांका और उनकी टीम असम के गुवाहाटी में कॉकरोच जनता पार्टी की पहली क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेने असम पहुंचे थे। हालांकि गुवाहाटी पुलिस ने आशुतोष रांका और उनकी टीम के सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। सीजेपी की यह बैठक असम सचिवालय के पास होने वाली थी। बैठक शुरू होने से पहले ही पुलिस ने सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विज्ञापन



सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने लगाए कई आरोप

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को बैठक स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। सीजेपी के अनुसार, इस बैठक में 200-300 कार्यकर्ता शामिल होने वाले थे और इसमें असम में आई बाढ़ से जुड़े मुद्दों और बाढ़ के बाद के हालात पर चर्चा होनी थी। साथ ही राज्य में सीजेपी संगठन की गतिविधियों को भी बढ़ाने की योजना पर चर्चा होनी थी। विज्ञापन विज्ञापन



हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

आशुतोष रांका और उनकी टीम असम के गुवाहाटी में कॉकरोच जनता पार्टी की पहली क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेने असम पहुंचे थे। हालांकि गुवाहाटी पुलिस ने आशुतोष रांका और उनकी टीम के सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। सीजेपी की यह बैठक असम सचिवालय के पास होने वाली थी। बैठक शुरू होने से पहले ही पुलिस ने सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को बैठक स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। सीजेपी के अनुसार, इस बैठक में 200-300 कार्यकर्ता शामिल होने वाले थे और इसमें असम में आई बाढ़ से जुड़े मुद्दों और बाढ़ के बाद के हालात पर चर्चा होनी थी। साथ ही राज्य में सीजेपी संगठन की गतिविधियों को भी बढ़ाने की योजना पर चर्चा होनी थी।हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

असम पुलिस ने सीजेपी नेता आशुतोष रांका को हिरासत में लिया है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने ये दावा किया है। दीपके ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि आशुतोष रांका और उनकी टीम को पुलिस किसी अज्ञात स्थान पर लेकर गई है। बाद में दीपके ने एक अन्य ट्वीट में ये भी कहा कि वकील उस जगह पर मौजूद हैं, जहां आशुतोष रांका को रखा गया है, लेकिन पुलिस वकीलों को मिलने नहीं दे रही है।