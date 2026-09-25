'गाजा में नरसंहार सदी का सबसे बड़ा झूठ': यूएन में नेतन्याहू का हुआ विरोध, भाषण से पहले कई प्रतिनिधि बाहर निकले

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें 'सदी का सबसे बड़ा झूठ' बताया। उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्राइल की सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि अपने बचाव में इस्राइल उन कई देशों की भी रक्षा कर रहा है, जिनके प्रतिनिधि उनके भाषण के दौरान सदन से बाहर निकल गए। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू के मंच पर पहुंचते ही सभा में तालियां, हूटिंग और बड़े पैमाने पर वॉकआउट देखने को मिला। उनके भाषण के दौरान सदन की बड़ी संख्या में सीटें खाली नजर आईं।

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