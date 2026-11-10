सोनिया की किताब में 1984 के दंगों का जिक्र: दिल्ली में कैसे भड़की थी हिंसा? न्याय व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

विज्ञापन

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को देश के इतिहास का 'दुखद और शर्मनाक' अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पति राजीव गांधी के मन में न तो कोई भेदभाव था और न ही किसी के प्रति दुश्मनी। लेकिन वह देश के इतिहास के ऐसे दौर में प्रधानमंत्री बने, जब शासन व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। इसके बाद बर्बर घटनाएं हुईं।