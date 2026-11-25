देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और बहादुरी दिखाने वाले सशस्त्र बलों के जवानों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा का विस्तार किया है। अब चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार विजेता जवान और अधिकारी वंदे भारत समेत देश की सभी ट्रेनों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है।

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अब तक वीरता पुरस्कार विजेताओं को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा कुछ निर्धारित ट्रेनों तक ही मिलती थी। लेकिन रेलवे ने इसका दायरा बढ़ाते हुए अब देश की सभी ट्रेनों को इसमें शामिल कर लिया है। इससे पुरस्कार विजेता आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों में भी बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे।चक्र श्रृंखला में देश के सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार शामिल हैं। इनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रमुख हैं। ये सम्मान उन सैनिकों को दिए जाते हैं, जिन्होंने युद्ध या अन्य परिस्थितियों में दुश्मन के सामने असाधारण साहस, बहादुरी और बलिदान का परिचय दिया है। इनमें परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है।रेल मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से पुरस्कार विजेताओं को पहले से मिल रहे यात्रा संबंधी अधिकारों और सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनकी मौजूदा पात्रता पहले की तरह ही बनी रहेगी। केवल मुफ्त यात्रा की सुविधा का विस्तार किया गया है, जिसके तहत अब सभी ट्रेनों में सफर किया जा सकेगा।रेल मंत्रालय की इस पहल को देश के उन वीर जवानों के प्रति सम्मान के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इस फैसले से वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही यह उनके साहस, त्याग और निस्वार्थ सेवा के प्रति सम्मान भी है।