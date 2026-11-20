विज्ञापन





रिपोर्ट में क्या बताया गया?

वर्ल्ड एयर फोर्सेज की ताजा सूची में भारतीय वायुसेना के पास 32 राफेल विमान सक्रिय बताए गए हैं। हालांकि, इसमें संख्या घटाने की कोई वजह नहीं बताई गई है। इसके समर्थन में कोई सबूत भी नहीं दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद जारी पिछले संस्करण में 35 राफेल विमान सक्रिय बताए गए थे। विज्ञापन



ये भी पढ़ें: विज्ञापन विज्ञापन



भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीदे थे। इनमें 28 एक सीट वाले ईएच विमान हैं। बाकी आठ दो सीट वाले डीएच विमान हैं। नई सूची में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या वाली तालिका में राफेल की संख्या घटाई गई है।



पूर्व वायुसेना उप प्रमुख ने रिपोर्ट पर क्या सवाल उठाए?

पूर्व वायुसेना उप प्रमुख ने तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने वाले प्रकाशन से अपने सूचना स्रोतों की दोबारा जांच करने को कहा। उन्होंने बताया कि इन्हीं सूचना देने वालों ने पहले पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान नष्ट हुए राफेल विमानों के खास नंबर बताए थे। लेकिन बाद में उन्हीं नंबरों वाले विमान कई सैन्य अभ्यासों में शामिल हुए। इनमें अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भी थे।



स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का जिक्र क्यों किया?

तिवारी ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से जुड़ी गलत रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया। वह भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट हैं।



पाकिस्तानी सोशल मीडिया खातों और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तीन दिन के संघर्ष के दौरान उनका विमान मार गिराया गया। इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। भारतीय वायुसेना ने उस समय इस दावे को खारिज कर दिया था। बाद में शिवांगी सिंह हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुस्कुराते हुए नजर आई थीं।



राफेल विमानों की संख्या वाली रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तिवारी ने कहा, 'इन्हीं सूत्रों ने कहा था कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि बाद में क्या हुआ'।



किस आधार पर तैयार हुई रिपोर्ट?

यह सूची ब्रिटेन की एक कंपनी के जुटाए गए विमानन आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इस कंपनी का एक कार्यालय गुरुग्राम में भी है। यह रिपोर्ट एम्ब्रेयर के साथ मिलकर प्रकाशित की गई है। इसमें एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है। इसके मुताबिक, दी गई जानकारी में किसी भी गलती के लिए प्रकाशन की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी।



रिपोर्ट में पाकिस्तान के विमानों की संख्या भी बदली गई है। साब 2000 एरीआई विमानों की संख्या नौ से घटाकर सात कर दी गई है। ये विमान हवा में निगरानी और नियंत्रण के काम आते हैं। हालांकि, भारत के राफेल विमानों की संख्या घटने पर ज्यादा चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि यह संख्या पाकिस्तान के पुराने दावों से मेल खाती है। पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान चार राफेल गिराने का दावा किया था।



एक रक्षा संबंधी सोशल मीडिया खाते ने दावा किया कि राफेल की संख्या का आंकड़ा सिर्फ एलन वार्न्स की दी गई जानकारी पर आधारित है। वार्न्स एयरफोर्स मासिक पत्रिका चलाते हैं।उन पर पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्ट्स प्रकाशित करने और उसके दावे बढ़ावा देने के आरोप भी लगे हैं।



इस खाते के 2 लाख 27 हजार फॉलोअर्स हैं। इसने पिछले साल दावा किया था कि पाकिस्तान की वायुसेना ने प्रचार से जुड़े लेखों के लिए वार्न्स को 34 हजार पाउंड से ज्यादा दिए थे। वार्न्स ने पहले दावा किया था कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चार राफेल विमान मार गिराए थे। उन्होंने इन विमानों के नंबर बीएस-001, बीएस-021, बीएस-022 और बीएस-027 बताए थे। लेकिन इन दावों पर सवाल उठे। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में राफेल बीएस-022 ने हिस्सा लिया था।



पाकिस्तान ने नई रिपोर्ट में राफेल की संख्या घटने को अपने दावे के समर्थन में पेश किया। उसका कहना है कि उसने भारत के चार राफेल विमान मार गिराए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग-अलग समय पर तीन, चार और छह विमानों को गिराने के दावे कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है, जिससे इन दावों की पुष्टि हो सके। उसने विमानों का मलबा या उपग्रह से ली गई तस्वीरें भी पेश नहीं की हैं। ये दावे मई 2025 में हुए तीन दिन के संघर्ष के बाद चलाए गए बड़े दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा थे।



भारत ने सा मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। इसके अलावा, पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। बाद में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया था।



ये भी पढ़ें:



इसके बाद के महीनों में कई बड़े रक्षा अधिकारियों ने विमानों के नुकसान की बात मानी थी। इनमें तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान भी शामिल थे। अधिकारियों ने रणनीति से जुड़ी कुछ गलतियां भी स्वीकार की थीं। हालांकि, उन्होंने नुकसान की सही संख्या नहीं बताई थी। साथ ही, पाकिस्तान के चार राफेल गिराने के दावे को खारिज किया था।



इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार विमानों के नुकसान की जानकारी छिपा रही है। संसद में इस पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी आकलन में नतीजा मायने रखता है। यह नहीं कि पेंसिल टूटी या कलम खो गई। उन्होंने विपक्षी दलों से यह भी पूछा था कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान गिराए गए, यह सवाल क्यों नहीं उठाया।



भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एपी सिंह ने पिछले साल कहा था कि भारत ने हवा में पाकिस्तान के छह विमान मार गिराए थे। उन्होंने यह भी बताया था कि 10 मई 2025 को भारत के हवाई अड्डों पर हमलों के दौरान पाकिस्तान के कई विमानों को जमीन पर भी नुकसान पहुंचा था।



इस मामले में वायुसेना के एक टेंडर से भी नई जानकारी सामने आई है। यह टेंडर इसी साल जून में जारी किया गया था। इसमें सभी 36 राफेल विमानों के लिए ब्रिज सपोर्ट मांगा गया था। ब्रिज सपोर्ट का मतलब कुछ समय के लिए तकनीकी मदद और सामान की आपूर्ति की अंतरिम व्यवस्था है। इस टेंडर से पता चलता है कि सभी 36 राफेल विमानों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया था। यह उन दावों के उलट है, जिनमें चार विमानों के नष्ट होने की बात कही गई थी।



भारत और कितने राफेल विमान खरीदने की तैयारी में है?

भारत फ्रांस से 114 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों का अलग समझौता पहले ही हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष 10 मई 2025 को खत्म हो गया था। लेकिन राफेल विमानों को लेकर दोनों देशों के दावे अब भी जारी हैं। यह मामला अब दोनों देशों के बीच सूचना और दुष्प्रचार की लड़ाई का हिस्सा बन गया है। वर्ल्ड एयर फोर्सेज की ताजा सूची में भारतीय वायुसेना के पास 32 राफेल विमान सक्रिय बताए गए हैं। हालांकि, इसमें संख्या घटाने की कोई वजह नहीं बताई गई है। इसके समर्थन में कोई सबूत भी नहीं दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद जारी पिछले संस्करण में 35 राफेल विमान सक्रिय बताए गए थे।ये भी पढ़ें: 'जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा': पाकिस्तानी मंत्री के भारत दौरे पर भड़की कांग्रेस; सरकार से पूछे सवाल भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीदे थे। इनमें 28 एक सीट वाले ईएच विमान हैं। बाकी आठ दो सीट वाले डीएच विमान हैं। नई सूची में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या वाली तालिका में राफेल की संख्या घटाई गई है।पूर्व वायुसेना उप प्रमुख ने तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने वाले प्रकाशन से अपने सूचना स्रोतों की दोबारा जांच करने को कहा। उन्होंने बताया कि इन्हीं सूचना देने वालों ने पहले पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान नष्ट हुए राफेल विमानों के खास नंबर बताए थे। लेकिन बाद में उन्हीं नंबरों वाले विमान कई सैन्य अभ्यासों में शामिल हुए। इनमें अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भी थे।तिवारी ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से जुड़ी गलत रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया। वह भारतीय वायुसेना की पहली महिला राफेल पायलट हैं।पाकिस्तानी सोशल मीडिया खातों और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तीन दिन के संघर्ष के दौरान उनका विमान मार गिराया गया। इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया। भारतीय वायुसेना ने उस समय इस दावे को खारिज कर दिया था। बाद में शिवांगी सिंह हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुस्कुराते हुए नजर आई थीं।राफेल विमानों की संख्या वाली रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तिवारी ने कहा, 'इन्हीं सूत्रों ने कहा था कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि बाद में क्या हुआ'।यह सूची ब्रिटेन की एक कंपनी के जुटाए गए विमानन आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इस कंपनी का एक कार्यालय गुरुग्राम में भी है। यह रिपोर्ट एम्ब्रेयर के साथ मिलकर प्रकाशित की गई है। इसमें एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है। इसके मुताबिक, दी गई जानकारी में किसी भी गलती के लिए प्रकाशन की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी।रिपोर्ट में पाकिस्तान के विमानों की संख्या भी बदली गई है। साब 2000 एरीआई विमानों की संख्या नौ से घटाकर सात कर दी गई है। ये विमान हवा में निगरानी और नियंत्रण के काम आते हैं। हालांकि, भारत के राफेल विमानों की संख्या घटने पर ज्यादा चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि यह संख्या पाकिस्तान के पुराने दावों से मेल खाती है। पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान चार राफेल गिराने का दावा किया था।एक रक्षा संबंधी सोशल मीडिया खाते ने दावा किया कि राफेल की संख्या का आंकड़ा सिर्फ एलन वार्न्स की दी गई जानकारी पर आधारित है। वार्न्स एयरफोर्स मासिक पत्रिका चलाते हैं।उन पर पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्ट्स प्रकाशित करने और उसके दावे बढ़ावा देने के आरोप भी लगे हैं।इस खाते के 2 लाख 27 हजार फॉलोअर्स हैं। इसने पिछले साल दावा किया था कि पाकिस्तान की वायुसेना ने प्रचार से जुड़े लेखों के लिए वार्न्स को 34 हजार पाउंड से ज्यादा दिए थे। वार्न्स ने पहले दावा किया था कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चार राफेल विमान मार गिराए थे। उन्होंने इन विमानों के नंबर बीएस-001, बीएस-021, बीएस-022 और बीएस-027 बताए थे। लेकिन इन दावों पर सवाल उठे। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में राफेल बीएस-022 ने हिस्सा लिया था।पाकिस्तान ने नई रिपोर्ट में राफेल की संख्या घटने को अपने दावे के समर्थन में पेश किया। उसका कहना है कि उसने भारत के चार राफेल विमान मार गिराए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग-अलग समय पर तीन, चार और छह विमानों को गिराने के दावे कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है, जिससे इन दावों की पुष्टि हो सके। उसने विमानों का मलबा या उपग्रह से ली गई तस्वीरें भी पेश नहीं की हैं। ये दावे मई 2025 में हुए तीन दिन के संघर्ष के बाद चलाए गए बड़े दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा थे।भारत ने सा मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर तक आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। इसके अलावा, पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था। बाद में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया था।ये भी पढ़ें: 'ऐसे मुकदमों को खारिज करते हैं': डोभाल को समन मामले में भारत की अमेरिका को दो टूक; क्या बोला विदेश मंत्रालय? इसके बाद के महीनों में कई बड़े रक्षा अधिकारियों ने विमानों के नुकसान की बात मानी थी। इनमें तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान भी शामिल थे। अधिकारियों ने रणनीति से जुड़ी कुछ गलतियां भी स्वीकार की थीं। हालांकि, उन्होंने नुकसान की सही संख्या नहीं बताई थी। साथ ही, पाकिस्तान के चार राफेल गिराने के दावे को खारिज किया था।इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार विमानों के नुकसान की जानकारी छिपा रही है। संसद में इस पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी आकलन में नतीजा मायने रखता है। यह नहीं कि पेंसिल टूटी या कलम खो गई। उन्होंने विपक्षी दलों से यह भी पूछा था कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान गिराए गए, यह सवाल क्यों नहीं उठाया।भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एपी सिंह ने पिछले साल कहा था कि भारत ने हवा में पाकिस्तान के छह विमान मार गिराए थे। उन्होंने यह भी बताया था कि 10 मई 2025 को भारत के हवाई अड्डों पर हमलों के दौरान पाकिस्तान के कई विमानों को जमीन पर भी नुकसान पहुंचा था।इस मामले में वायुसेना के एक टेंडर से भी नई जानकारी सामने आई है। यह टेंडर इसी साल जून में जारी किया गया था। इसमें सभी 36 राफेल विमानों के लिए ब्रिज सपोर्ट मांगा गया था। ब्रिज सपोर्ट का मतलब कुछ समय के लिए तकनीकी मदद और सामान की आपूर्ति की अंतरिम व्यवस्था है। इस टेंडर से पता चलता है कि सभी 36 राफेल विमानों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया था। यह उन दावों के उलट है, जिनमें चार विमानों के नष्ट होने की बात कही गई थी।भारत फ्रांस से 114 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों का अलग समझौता पहले ही हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष 10 मई 2025 को खत्म हो गया था। लेकिन राफेल विमानों को लेकर दोनों देशों के दावे अब भी जारी हैं। यह मामला अब दोनों देशों के बीच सूचना और दुष्प्रचार की लड़ाई का हिस्सा बन गया है।

भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वायुसेना के 36 में से सिर्फ 32 राफेल ही इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं। यानी चार विमान कम हो गए हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी (सेवानिवृत्त) ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई जानकारी के स्रोतों पर भी सवाल उठाए। तिवारी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेवा में थे।