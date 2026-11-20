विज्ञापन





पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार को भारत पहुंचे। वह यहां अलग-अलग सभ्यताओं के बीच बातचीत पर अपने देश का पक्ष रखेंगे।



कांग्रेस ने क्या कहा?

सरकार पर निशाना साधते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारत में शनिवार और रविवार को एससीओ सभ्यता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान को क्यों बुलाया गया? विज्ञापन



उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'आपने पाकिस्तान को क्यों बुलाया? वह देश जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आपने पाकिस्तान को बुलाया और उसका मंत्री मुसादिक मलिक यहां पहुंच गया है'। श्रीनेत ने कहा कि वह मुस्कुराते हुए यहां मिल रहे स्वागत का आनंद ले रहा है। यही वह व्यक्ति है, जिसने कुछ महीने पहले खुलेआम भारतीयों के हाथ काटने और हमारा खून बहाने की धमकी दी थी। विज्ञापन विज्ञापन



ये भी पढ़ें:



श्रीनेत ने कहा, 'सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उसके प्रतिनिधियों के स्वागत में जुटी है। क्या मुसादिक मलिक को बिरयानी, कबाब और खीर परोसी जाएगी?'



कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार मलिक के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, 'आपका काम पाकिस्तान के बिना क्यों नहीं चलता, जो भारत के खिलाफ काम करता है?'



श्रीनेत ने कहा, आपको वही बात कहनी और करनी चाहिए, जो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कही है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखेगा, तब तक उसके साथ कोई बातचीत संभव नहीं है।



उन्होंने मोदी सरकार पर अपना रुख बदलने का भी आरोप लगाया। श्रीनेत ने कहा, 'कभी आप वहां जाते हैं, कभी लाहौर पहुंच जाते हैं। कभी अचानक ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं और अब उन्हें यहां बुला रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं?'



उन्होंने कहा, 'पहलगाम नरसंहार में शहीद हुए लोगों की चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। और आप उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं'। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार को भारत पहुंचे। वह यहां अलग-अलग सभ्यताओं के बीच बातचीत पर अपने देश का पक्ष रखेंगे।सरकार पर निशाना साधते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारत में शनिवार और रविवार को एससीओ सभ्यता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सवाल यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान को क्यों बुलाया गया?उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'आपने पाकिस्तान को क्यों बुलाया? वह देश जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आपने पाकिस्तान को बुलाया और उसका मंत्री मुसादिक मलिक यहां पहुंच गया है'। श्रीनेत ने कहा कि वह मुस्कुराते हुए यहां मिल रहे स्वागत का आनंद ले रहा है। यही वह व्यक्ति है, जिसने कुछ महीने पहले खुलेआम भारतीयों के हाथ काटने और हमारा खून बहाने की धमकी दी थी।ये भी पढ़ें: 'बातचीत से सुलझेंगे मुद्दे': एससीओ के सभ्यता संवाद मंच में शामिल हुए पाकिस्तानी मंत्री; आतंकवाद पर क्या बोले? श्रीनेत ने कहा, 'सवाल यह है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उसके प्रतिनिधियों के स्वागत में जुटी है। क्या मुसादिक मलिक को बिरयानी, कबाब और खीर परोसी जाएगी?'कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार मलिक के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, 'आपका काम पाकिस्तान के बिना क्यों नहीं चलता, जो भारत के खिलाफ काम करता है?'श्रीनेत ने कहा, आपको वही बात कहनी और करनी चाहिए, जो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कही है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखेगा, तब तक उसके साथ कोई बातचीत संभव नहीं है।उन्होंने मोदी सरकार पर अपना रुख बदलने का भी आरोप लगाया। श्रीनेत ने कहा, 'कभी आप वहां जाते हैं, कभी लाहौर पहुंच जाते हैं। कभी अचानक ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं और अब उन्हें यहां बुला रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं?'उन्होंने कहा, 'पहलगाम नरसंहार में शहीद हुए लोगों की चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। और आप उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं'।

कांग्रेस ने पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को भारत बुलाने पर नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एससीओ सभ्यता संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी मंत्री को बुलाना गलत है। उनका स्वागत करने के लिए रेड कार्पेट बिछाना पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।