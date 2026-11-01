इंडिया ब्लॉक की रैली: 'ज्ञानेश कुमार के बिना न मोदी प्रधानमंत्री बनते, न शाह गृह मंत्री'; राहुल गांधी का हमला

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राहुल गांधी ने कहा, (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह, ज्ञानेश कुमार को आपने संदेश भेजना था, संदेश भेज दिया है। यह किसी एक राजनीतिक दल की आवाज नहीं है। यह सिर्फ नेताओं की आवाज नहीं है। यह हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज है। किसानों, मजदूरों की आवाज है और यह आवाज कह रही है कि हम लोकतंत्र को हिंदुस्तान में खत्म नहीं होने देंगे। हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। आप अपने आप को जितना बड़ा समझो, जितना आपके पास पैसा है, ताकत है, आप जो भी हों, आप संविधान से बड़े नहीं हैं, संविधान आपसे बड़ा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार, चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल या नेता की आवाज नहीं है। यह देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे।

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वोट चोरी का आरोप लगाया

राहुल गांधी ने कहा कि वर्षों से इस देश में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि (तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख) ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है। उन्होंने ईवीएम और मतदाता सूची से नाम काटकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया।



उन्होंने कहा, '2024 के चुनाव के बाद 13.5 करोड़ मतदाता मतदाता सूची से हटाए गए। मतलब इतने मतदाताओं को हटाया गया। हर सात में से एक मतदाता को निकाला गया। 15 फीसदी हिंदुस्तान के मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया गया, वह भी 2024 के बाद। 2024 में एनडीए और हमारे बीच में तीन फीसदी का फर्क था। उसके बाद 15 फीसदी मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाला गया। मतलब 2024 का चुनाव अवैध चुनाव था। चोरी का चुनाव था और यह बात मैं नहीं, चुनाव आयोग खुद कह रहा है। क्योंकि उन्होंने 13.5 करोड़ मतदाताओं को 2024 की सूची से निकाला'।



ये भी पढ़ें: राहुल गांधी ने कहा कि वर्षों से इस देश में वोट चोरी हो रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि (तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख) ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है। उन्होंने ईवीएम और मतदाता सूची से नाम काटकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, '2024 के चुनाव के बाद 13.5 करोड़ मतदाता मतदाता सूची से हटाए गए। मतलब इतने मतदाताओं को हटाया गया। हर सात में से एक मतदाता को निकाला गया। 15 फीसदी हिंदुस्तान के मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया गया, वह भी 2024 के बाद। 2024 में एनडीए और हमारे बीच में तीन फीसदी का फर्क था। उसके बाद 15 फीसदी मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाला गया। मतलब 2024 का चुनाव अवैध चुनाव था। चोरी का चुनाव था और यह बात मैं नहीं, चुनाव आयोग खुद कह रहा है। क्योंकि उन्होंने 13.5 करोड़ मतदाताओं को 2024 की सूची से निकाला'।ये भी पढ़ें: रामलीला मैदान: अखिलेश का सरकार पर हमला- अखिलेश बोले- जमीन बची नहीं, अंगद का पैर कहां रखोगे; क्या आरोप लगाए?

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उन्होंने आगे कहा, 'मैं मंच से कहना चाहता हूं। मैं जो कहता हूं वो होता है न। मैंने कोविड-19 के बारे में बोला, सच हुआ। मैं आपको मंच से कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार सीईसी पद से हटेंगे। ज्ञानेश कुमार हिंदुस्तान में जेल जाएंगे। यह आम चोरी नहीं है कि किसी ने दुकान से छोटी चोरी कर ली। उसके लिए जेल होती है। इन्होंने सामान्य चोरी नहीं की है। यह हिंदुस्तान के हर नागरिक के आवाज की चोरी है। इसको कानूनी गलियारों में दुर्लभतम मामला (रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस) कहते हैं। इसे देशद्रोह कहते हैं, इसे राजद्रोह कहते हैं और ज्ञानेश कुमार के बिना न नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते, न अमित शाह गृह मंत्री बनते। आरएसएस ने इस देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), न्यायपालिका, नौकरशाही, पुलिस सारी की सारी संस्थाएं, जो आपकी हैं, वह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की नहीं। युवाओं की संस्थाएं हैं। उन पर इन्होंने कब्जा कर रखा है'।

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किसानों और युवाओं के अधिकारों पर क्या कहा?

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका नतीजा यह है कि किसानों को अधिकार नहीं मिल रहा है। युवाओं और मजदूरों को भी उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का पूरा धन कुछ लोगों के हाथों में जा रहा है।



कांग्रेस नेता ने कहा, 'किसानों को अधिकार नहीं मिल रहा, युवाओं को हक नहीं मिल रहा, मजदूरों को हक नहीं मिल रहा। नतीजा पूरा का पूरा धन कुछ लोगों के हाथ में चला गया है- अंबानी, अदाणी। उनका हजारों करोड़ का कर्जा माफ हो जाता है। मगर छोटे किसान, मजदूर का बेटा पैसे नहीं लौटा पाता तो उसे जूते मारकर जेल में डाल देते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और यह हम स्वीकार नहीं करेंगे। शिव की बारात का नाम सुना है। उसमें कोई भी जा सकता है। उस तांडव में कोई भी जा सकता है। उसमें कभी नहीं कहा जाता कि कोई रोका जाए। हमें वैसा ही हिंदुस्तान चाहिए'।

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