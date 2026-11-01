चलो दिल्ली रैली: खुली बस में दिखे राहुल गांधी, विपक्षी नेताओं ने दिखाई एकजुटता; तस्वीरों में देखें सियासी सफर

1 of 5 चलो दिल्ली रैली - फोटो : पीटीआई







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दिल्ली में आज सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल, चुनाव आयोग की भूमिका और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर सियासी टकराव अब सड़क पर पहुंच गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। इस विरोध के जरिए विपक्ष अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखा रहा है।

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2 of 5 खुली बस में सवार ममता बनर्जी, और अखिलेश यादव - फोटो : पीटीआई

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर से इंडिया ब्लॉक के सांसद मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए। इसमें राहुल गांधी समेत कई अन्य इंडिया ब्लॉक के नेता खुली बस सवार है।

3 of 5 इंडिया ब्लॉक की रैली - फोटो : पीटीआई

रामलीला मैदान के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात

विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के मद्देजनर राजधानी में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों के साथ ही अन्य सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं।

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4 of 5 रैली में जुटे लोग - फोटो : पीटीआई

कितने लोग होगे शामिल?

कांग्रेस नेता की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस विशाल प्रदर्शन और रैली के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसका उद्देश्य देश के संविधान, राष्ट्र और नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा करना है।

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5 of 5 इंडिया ब्लॉक की रैली - फोटो : पीटीआई