वंदे मातरम को लेकर फिर विवाद: पूरा गायन खत्म होने से पहले ही बैठे मंत्री, घटना के वीडियो पर हुआ हंगामा

विज्ञापन





दो अंतरे गाए जाने के बाद सीट पर बैठे

हालांकि, विधायक के. नीलकंदन और जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्ष पी. के. फैसल पूरे राष्ट्रगीत के गायन तक खड़े रहे। बताया जा रहा है कि मंत्री और उनके साथ बैठे अन्य लोगों ने वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरे गाए जाने के बाद बैठने की कोशिश की। हालांकि, जब गायन जारी रहा तो वे अपनी सीटों पर बैठ गए। कार्यक्रम के वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि राष्ट्रगीत के गायन के दौरान मंत्री अपने पास बैठे लोगों से बातचीत कर रहे थे। विज्ञापन



वंदे मातरम को लेकर विवाद जारी

यह घटना केंद्र सरकार के उस निर्देश को लेकर जारी बहस के बीच हुई है, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा गायन अनिवार्य करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरों का गायन ही पर्याप्त है। मुरलीधरन ने इससे पहले कहा था कि केरल में वंदे मातरम का पूरा संस्करण नहीं गाया जाएगा और सरकारी कार्यक्रमों में केवल इसके शुरुआती दो अंतरों को ही शामिल किया जाएगा। हालांकि, विधायक के. नीलकंदन और जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्ष पी. के. फैसल पूरे राष्ट्रगीत के गायन तक खड़े रहे। बताया जा रहा है कि मंत्री और उनके साथ बैठे अन्य लोगों ने वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरे गाए जाने के बाद बैठने की कोशिश की। हालांकि, जब गायन जारी रहा तो वे अपनी सीटों पर बैठ गए। कार्यक्रम के वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि राष्ट्रगीत के गायन के दौरान मंत्री अपने पास बैठे लोगों से बातचीत कर रहे थे।यह घटना केंद्र सरकार के उस निर्देश को लेकर जारी बहस के बीच हुई है, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का पूरा गायन अनिवार्य करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरों का गायन ही पर्याप्त है। मुरलीधरन ने इससे पहले कहा था कि केरल में वंदे मातरम का पूरा संस्करण नहीं गाया जाएगा और सरकारी कार्यक्रमों में केवल इसके शुरुआती दो अंतरों को ही शामिल किया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन एक सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा गायन होने से पहले ही मंच पर अपनी सीट पर बैठ गए, जिस पर विवाद हो गया है। यह घटना सोमवार को केरल के उत्तरी जिले कासरगोड में स्थित सरकारी मुल्लेरिया फैमिली हेल्थ सेंटर में एक प्रयोगशाला के उद्घाटन के दौरान हुई। समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में दिखा कि मंत्री के साथ बैठे जिला कलेक्टर, कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन और विधायक के. माहिन भी राष्ट्रगीत का गायन पूरा होने से पहले ही बैठ गए।