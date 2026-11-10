पश्चिम बंगाल: सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना पड़ा भारी? कोलकाता पुलिस के इंस्पेक्टर निलंबित; जानें पूरा मामला

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Kolkata Police Inspector Ekhlaque Ahmed has been placed under suspension with effect from November 9, 2026, pending an inquiry into alleged derogatory remarks against West Bengal government authorities on social media https://t.co/TH985qegsA — IANS (@ians_india) November 10, 2026

कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद की ओर से नौ नवंबर 2026 को जारी आदेश संख्या 678 के मुताबिक, इंस्पेक्टर इखलाक अहमद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पुलिस चौकी के प्रभारी (I/C) थे। उनका तबादला पहली बटालियन, कोलकाता आर्म्ड पुलिस में किया जा चुका था।आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप में उनके आचरण की जांच की जा रही है। जांच लंबित रहने के दौरान उनका पद पर बने रहना जनसेवा के हित में उचित नहीं है। इसी आधार पर उन्हें नौ नवंबर 2026 को दोपहर से निलंबित किया गया है।आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान इखलाक अहमद को निर्वाह भत्ते के रूप में उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत और अन्य स्वीकार्य भत्ते दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें अपने सभी सरकारी सामान तत्काल केंद्रीय डिवीजन, कोलकाता पुलिस के रिजर्व ऑफिसर के पास जमा कराने का निर्देश दिया गया है।