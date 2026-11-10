मनमोहन सिंह को क्यों चुना पीएम?: सोनिया गांधी ने किताब में खोला राज, प्रणब मुखर्जी की महत्वकांक्षा का भी जिक्र

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सोनिया गांधी ने अपनी नई संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के चयन से जुड़े फैसले के बारे में विस्तार से लिखा है। हार्परकॉलिन्स इंडिया की ओर से प्रकाशित यह किताब मंगलवार को बाजार में आई।सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने का फैसला लेने के बाद यह तय करना जरूरी था कि अगले दिन कौन देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। उनके मुताबिक, पार्टी में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता इस पद के योग्य थे, लेकिन मनमोहन सिंह को वह लंबे समय से इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त मानती थीं।उन्होंने लिखा, "उन सभी में एक व्यक्ति ऐसे थे, जिन्हें मैं लंबे समय से बेदाग छवि और शासन व्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले नेता के रूप में देखती थी। वह थे डॉ. मनमोहन सिंह।"सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के आर्थिक और प्रशासनिक अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह एक अनुभवी अर्थशास्त्री थे। 1990 के दशक की शुरुआत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी।सोनिया के मुताबिक, मनमोहन सिंह कांग्रेस के किसी खास गुट से जुड़े हुए नहीं थे। उस समय कांग्रेस पर वामपंथी झुकाव वाली पार्टी होने की छवि बन गई थी और उनकी प्रस्तावित सरकार को वामपंथी दलों का समर्थन भी मिलने वाला था। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से लोगों की उन आशंकाओं को दूर करने में मदद मिल सकती थी, जिनमें यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों और शासन चलाने की क्षमता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2010 में सोनिया गांधी के सामने प्रधानमंत्री बनने की अपनी पुरानी इच्छा का संकेत दिया था। उन्होंने एक बातचीत के दौरान सोनिया गांधी से कहा था कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। सोनिया गांधी के मुताबिक, प्रणब मुखर्जी की इस बात ने उन्हें हैरान कर दिया था। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के तौर पर समझा।सोनिया गांधी ने किताब में यूपीए सरकार के दौरान पर्दे के पीछे से सत्ता चलाने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने लिखा कि उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका अलग थी। सोनिया के मुताबिक, वह मनमोहन सिंह को अपनी राय और सुझाव दे सकती थीं। जरूरत पड़ने पर उनसे असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सम्मान करना और उनके फैसलों को प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी थी।उन्होंने लिखा कि वह किसी भी परिस्थिति में ऐसी गलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहती थीं, जिसका फायदा विपक्ष उठा सके और उनकी सरकार कमजोर हो। सोनिया ने बताया कि प्रधानमंत्री और उनके बीच जिम्मेदारियों का एक अनकहा बंटवारा था। सरकार का कामकाज मनमोहन सिंह देखते थे, जबकि पार्टी की जिम्मेदारी उनके पास थी। इस व्यवस्था के तहत दोनों के बीच समन्वय बना रहता था।सोनिया गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हर सप्ताह एक प्रमुख समूह की बैठक होती थी, जिसमें सरकार और पार्टी के बीच तालमेल सुनिश्चित किया जाता था। इस समूह में प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, ए.के. एंटनी और अहमद पटेल शामिल थे। इसके अलावा संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए रणनीति समूह की बैठकें भी होती थीं। सोनिया ने लिखा कि इन बैठकों के बाद कई बार प्रणब मुखर्जी उनके साथ बातचीत के लिए रुक जाते थे।उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी के तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेद थे। 2010 में एक बार अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। सोनिया ने लिखा, "इस बात से मैं हैरान रह गई। मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के रूप में समझा।"उन्होंने बताया कि इस पर उन्होंने धीरे से बातचीत का विषय बदल दिया। सोनिया के मुताबिक, प्रणब मुखर्जी शायद निराश हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह इस बात को लेकर उनसे नाराज हैं।