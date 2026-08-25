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'कितनी अपीलें लंबित, कितनों का हुआ निपटारा?': बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Tue, 25 Aug 2026 04:50 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 25 Aug 2026 04:50 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ी अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से डेटा मांगा है। कोर्ट ने लंबित मामलों और निपटाई गई अपीलों का ब्योरा देने को कहा। 

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How many appeals pending how many have been disposed of Supreme Court takes stance on Bengal
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को एक निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि वह पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या हटाने को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित होने और उनके निपटारे से जुड़ा डेटा सौंपे। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

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बेंच ने चुनाव आयोग से क्या कहा? 
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा, 'चुनाव आयोग को एक जवाब दाखिल करने दें जिसमें यह बताया जाए कि ट्रिब्यूनल के पास कितनी अपीलें लंबित हैं। लंबित अपीलों को अलग-अलग किया जाए और यह भी बताया जाए कि इनमें से कितनी अपीलें उन मतदाताओं की हैं जिन्हें सूची से हटाया या शामिल किया गया था, या फिर उनकी क्रॉस-अपीलें कितनी हैं।'
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चुनाव आयोग को कौन से फैसले की जानकारी देनी होगी? 
बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग यह भी बताएगा कि कितने और ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि लोगों को यह जानकारी नहीं मिल रही है कि ट्रिब्यूनल में कितनी अपीलें पेंडिंग हैं या उन पर क्या फैसला हुआ है, क्योंकि सार्वजनिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या तर्क दिया गया? 
बनर्जी ने कहा कि नगर पालिका और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा, 'जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। वे वोट नहीं डाल पाएंगे। मैंने 31 विधानसभा सीटों का डेटा दिया है। कृपया उनसे रिपोर्ट मंगवाएं कि कितनी अपीलें दायर की गई हैं और कितनों का निपटारा किया गया है।' बेंच ने कहा, 'हमारी चिंता सभी के लिए होगी। अपीलों का निपटारा तय समय में किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम और ट्रिब्यूनल बनाएंगे।'

याचिकाकर्ताओं के एक और समूह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने एक सांसद को दिए गए आरटीआई जवाब का जिक्र किया और कहा कि जानकारी सचमुच चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि एसआईआर अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने दायर बड़ी संख्या में अपीलें असल में उन वोटरों की नहीं हैं जिनके नाम हटाए गए थे।

चुनाव आयोग ने क्या कहा? 
चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग अपीलीय ट्रिब्यूनल के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि अपील निपटाने की प्रक्रिया को बेहतर और तेज बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें एसआईआर अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को बेहतर और तेज बनाने के उपाय करने की मांग की गई थी।

24 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल से कहा था कि वे उन लोगों की अपील पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामले में तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे हैं। लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया था।


बाद में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपीलों पर फैसला करने के लिए 19 ट्रिब्यूनल बनाए, जिनकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जज कर रहे थे।

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