‘15 सवाल पूछे, सीएम ने एक का भी नहीं दिया जवाब’: विजय के भाषण पर भड़के उदयनिधि; डीएमके का विधानसभा से वॉकआउट

तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को मुख्यमंत्री जोसेफ सी. विजय पर विधानसभा में ध्यान भटकाने वाली चालें चलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में डीएमके पर तीखे हमले करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़े उनके किसी खास सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर अपने करीबी सहयोगियों द्वारा संचालित एक गुप्त कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह समूह राज्य के माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही उदयनिधि ने मुख्यमंत्री के भाषण को 'याद की हुई फिल्मी स्क्रिप्ट' करार दिया।

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