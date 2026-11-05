गोकुल डेयरी विवाद: राहुल गांधी ने सरकार पर लगाया जनादेश चोरी का आरोप, महाविकास आघाड़ी क्यों हुई हमलावर?

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19 अक्तूबर को हुए गोकुल डेयरी के चुनावों में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सत्ताधारी गठबंधन समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। चुनाव नतीजों के बाद चेयरमैन पद का चुनाव होना था, लेकिन सत्ताधारी खेमे के 12 निर्देशकों के गैर-हाजिर रहने के कारण चुनाव टल गया, जिसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। अदालत ने सभी 25 निर्देशकों को नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर को चेयरमैन का चुनाव कराने का निर्देश दिया, और सरकार ने भी अदालत के सामने स्पष्ट किया था कि चुनाव इन्हीं 25 लोगों के बीच कराया जाएगा।अदालत के निर्देश के बावजूद राज्य कैबिनेट ने बुधवार को एक नया अध्यादेश पास कर दिया, जिसके तहत 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले सहकारी संस्थानों में चार अतिरिक्त सरकारी नामांकित निर्देशकों को वोटिंग अधिकार के साथ नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया। इस फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'जनादेश के साथ मिलावट' और दूध उत्पादकों के वोटों की खुली चोरी करार दिया। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव हारने के बाद अपनी संख्या बल को जबरन बढ़ाने के लिए ही यह अध्यादेश लाया गया है।कोल्हापुर के स्थानीय स्तर से लेकर मुंबई तक इस फैसले के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर विपक्ष अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने इस पूरे घटनाक्रम को कोल्हापुर की जनता के स्वाभिमान पर सीधा हमला बताया है और इसके विरोध में 9 नवंबर को दशहरा चौक से जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकालने का एलान किया है। इसके साथ ही एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वे चेयरमैन पद के चुनाव के दौरान गोकुल डेयरी का घेराव करें, जिससे इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जा सके।कोल्हापुर स्थित यह सहकारी डेयरी केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के लाखों किसानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सीधे तौर पर उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। यह डेयरी लगभग 5.5 लाख किसानों से रोज करीब 20 लाख लीटर दूध का संग्रहण करती है और बदले में उन्हें हर 10 दिन के अंतराल पर लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान करती है। यही वजह है कि इस संस्था के प्रबंधन और चुनाव परिणामों में फेरबदल की कोशिशों को लेकर स्थानीय दूध उत्पादकों और राजनीतिक दलों के बीच तीखा आक्रोश बना हुआ है।