असम में बाढ़: 29 जिलों के सात लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, खराब मौसम की वजह से शिरडी की फ्लाइट मुंबई डायवर्ट

असम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। बाढ़ का असर अब 29 जिलों तक फैल चुका है और इससे अब तक सात लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा में अब तक नौ लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

#WATCH | Assam government subsidised commercial flight from Silchar to Guwahati lands at Gopinath Bordoloi Airport. Priced at Rs 3000 per seat, these flights are being operated in light of road closures due to ongoing floods in the state. pic.twitter.com/7R00wKrtEb