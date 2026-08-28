कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस दफ्तर पर बवाल: अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन समेत चार पर एफआईआर, 13 गिरफ्तार

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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय में गुरुवार को हुए विवाद के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, पार्टी विधायक हुमायूं कबीर और नेता बैश्वानोर चट्टोपाध्याय के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकारी और पुलिसकर्मी टीएमसी कार्यालय की इमारत में लगे एक कथित 'अनधिकृत' होर्डिंग को हटाने पहुंचे। इस दौरान अभिषेक बनर्जी के निजी सुरक्षाकर्मियों, उनके समर्थकों और पार्टी के कुछ नेताओं की पुलिस तथा नगर निगम अधिकारियों से झड़प हो गई।