बिलॉन्गिंग: पेंगुइन सोनिया गांधी की किताब का प्रकाशक नहीं, जानें कांग्रेस दिग्गज के संस्मरण पर कहां अटकी बात

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पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने शुक्रवार को साफ किया कि वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की भारत में प्रकाशक नहीं है। कंपनी ने यह सफाई उन खबरों के बाद दी है, जिनमें कहा गया था कि सोनिया गांधी के संपादकीय बदलावों को स्वीकार नहीं करने के बाद प्रकाशक ने किताब से हाथ खींच लिया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अपने बयान में कहा कि यह कहना सही नहीं है कि उसने सोनिया गांधी के संपादकीय बदलावों से इनकार करने के कारण किताब प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया। कंपनी के मुताबिक, वह किताब प्रकाशित करने के लिए 'इच्छुक और उत्सुक' थी।