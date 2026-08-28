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नेपाल बाढ़ त्रासदी: अब चीन ने दी 72 घंटे की चेतावनी! अब भारत में टेंशन

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 28 Aug 2026 01:31 PM IST







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नेपाल बाढ़ के बीच चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि अगले तीन दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ... और पढ़ें

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