एक्सप्लेनर: अर्ली वार्निंग सिस्टम होने के बावजूद नेपाल में इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई, कहां चूका सिस्टम?

हिमनद और हिमनद झील निगरानी

नेपाल में हिमनद और हिमनद झीलों की निगरानी भी की जाती है। इसके तहत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ, हिमनद और झीलों में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जाता है, ताकि उनसे जुड़े संभावित खतरों को पहचाना जा सके।



फ्लैश फ्लड पूर्वानुमान प्रणाली

आईसीआईएमओडी की फ्लैश फ्लड पूर्वानुमान प्रणाली नेपाल के 12,428 नदी खंडों के लिए संभावित फ्लैश फ्लड का अनुमान लगाती है और 54 घंटे पहले तक खतरे का पूर्वानुमान दे सकती है। इसमें बारिश और मौसम से जुड़े पूर्वानुमानों के आधार पर नदियों में संभावित पानी के बहाव का अनुमान लगाया जाता है।



इस व्यवस्था में बाढ़ के संभावित खतरे को अलग-अलग रंगों से दिखाया जाता है। नीला सामान्य स्थिति, पीला बढ़ा हुआ खतरा, नारंगी गंभीर खतरा और लाल बहुत ज्यादा बाढ़ के खतरे को दर्शाता है।



हालांकि, आईसीआईएमओडी के मुताबिक, यह व्यवस्था मुख्य रूप से तेज बारिश, गरज और स्थानीय मौसम से पैदा होने वाली फ्लैश फ्लड का पूर्वानुमान लगाने के लिए तैयार की गई है।



लंबी अवधि की नदी बहाव पूर्वानुमान प्रणाली

बड़ी नदियों के लिए अलग पूर्वानुमान व्यवस्था भी है। आईसीआईएमओडी के अनुसार, यह प्रणाली 519 नदी खंडों के लिए 10 दिन तक नदी के संभावित बहाव का अनुमान देती है।



सामुदायिक बाढ़ चेतावनी व्यवस्था

नेपाल में चेतावनी को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने के लिए सामुदायिक स्तर की शुरुआती चेतावनी व्यवस्था भी विकसित की गई है। इसका उद्देश्य बाढ़ की जानकारी को स्थानीय समुदायों तक समय पर पहुंचाना है।