{"_id":"6a913859b68ae0abab030583","slug":"delhi-model-murder-prime-accused-imran-arrested-after-encounter-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुस्कान हत्याकांड: आरोपी इमरान का एनकाउंटर, पुलिस ने क्यों मारी गोली?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय छात्रा और मॉडल मुस्कान की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी इमरान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस और इमरान के बीच क्या हुआ

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