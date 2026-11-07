Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   FDA suspends 43 food business licences across Maharashtra during Diwali inspections

दिवाली पर महाराष्ट्र में एफडीए की कार्रवाई: 43 लाइसेंस निलंबित, ब्लिंकिट पर भी कार्रवाई; कहां मिली गड़बड़ी?

Sat, 07 Nov 2026 07:41 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 07 Nov 2026 07:41 PM IST
सार

दिवाली से पहले महाराष्ट्र में एफडीए ने 73 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की और 43 के लाइसेंस निलंबित कर दिए। जांच में कई जगह गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिला, आखिर कहां-कहां हुई कार्रवाई? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

विज्ञापन
FDA suspends 43 food business licences across Maharashtra during Diwali inspections
एफडीए (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र में दिवाली के दौरान खाद्य पदार्थों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने 43 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। विभाग ने पूरे राज्य में 73 ठिकानों की जांच की थी।
विज्ञापन


एफडीए ने शनिवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि 6 और 7 नवंबर को जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान राज्य के सात मंडलों में हुआ। इनमें ग्रेटर मुंबई, कोंकण, नासिक, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और अमरावती शामिल हैं।
विज्ञापन


किन खाद्य पदार्थों और दुकानों की हुई जांच?
इस अभियान में मिठाई, खोया, पनीर और फरसान बनाने व बेचने वाली दुकानों की जांच की गई। दिवाली के नाश्ते, सूखे मेवे और खाने के तेल का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई हुई। इसके अलावा होटल, क्लब, कैंटीन, किराना दुकानें, ई-कॉमर्स कंपनियां और कैटरिंग सेवाएं देने वाले कारोबारियों की भी जांच की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन: भाजपा मुख्यालय में होगा कार्यक्रम, क्या है पार्टी की तैयारी; कौन होंगे शामिल?

एफडीए ने इस दौरान 29 प्रतिष्ठानों से 17,824 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए। इनकी कीमत 63.09 लाख रुपये बताई गई है।

बयान के मुताबिक, ऐसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जिन्हें लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना गया। यह कार्रवाई गवाहों की मौजूदगी में की गई। विभाग ने कुल 43 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित किए।

किस मंडल में सबसे ज्यादा लाइसेंस निलंबित हुए?
एफडीए के मुताबिक, नागपुर में सबसे ज्यादा 18 लाइसेंस निलंबित किए गए। इसके बाद नासिक में 9 लाइसेंस निलंबित हुए। ग्रेटर मुंबई में 5 लाइसेंस निलंबित किए गए। पुणे और छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती में 3-3 लाइसेंस सस्पेंड किए गए। वहीं, कोंकण में 2 लाइसेंस रद्द किए। 

जांच में क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं?
एफडीए की जांच में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई नियमों का उल्लंघन मिला। कई जगहों पर उत्पादन और खाद्य पदार्थों को रखने की जगह साफ-सुथरी नहीं थी। खिड़कियों पर जाली नहीं लगी थी। कीटों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे।

ब्लिंकिट और मुंबई के ओरिएंट क्लब पर भी कार्रवाई
एफडीए के बयान के मुताबिक, कार्रवाई का सामना करने वाले प्रतिष्ठानों में वर्धा स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। यह कंपनी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट का संचालन करती है। अभियान के दौरान इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया।

कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से जुड़े दस्तावेज भी नहीं मिले। इसके अलावा, कई कारोबारी पानी की जांच रिपोर्ट नहीं दिखा सके। खाद्य पदार्थ बनाने और संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं मिले। कुछ प्रतिष्ठान खरीद के बिल भी पेश नहीं कर पाए।

मुंबई के ओरिएंट क्लब पर भी कार्रवाई हुई। इसके अलावा मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे और नागपुर की कई मिठाई की दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए। 


एफडीए ने राजमार्ग पर खाद्य पदार्थ ले जा रहे दो वाहनों से 3,935 किलोग्राम खोया और मिठाई जब्त की। विभाग ने एक अलग कार्रवाई भी की। मुंबई के बोरीवली और भांडुप में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के पांच मामले दर्ज किए गए थे।

ये मामले खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे। इन मामलों में विभाग ने कुल 70,000 रुपये का जुर्माना वसूला। एफडीए ने बताया कि जांच अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 10 नमूने भी लिए गए। इन्हें जांच के लिए भेजा गया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed