डीआरआई: यूएन के राजनयिक कूरियर का दावा कर नशीले पदार्थ की तस्करी, विदेशी महिला से जब्त की गई 22 किलो कोकीन

विज्ञापन

राजस्व खुफिया निदेशालय 'डीआरआई' की टीम ने मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी अफ़्रीकी देश सिएरा लियोन से आई एक विदेशी महिला यात्री के कब्जे से 22 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। कोकीन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई करोड़ रुपये कीमत आंकी गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय की इस कार्रवाई में तस्करी के सुनियोजित और दुस्साहसपूर्ण तरीके का खुलासा हुआ, जिसमें हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच से बचने के लिए फर्जी राजनयिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।